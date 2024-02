Titani rocka Queens of the Stone Age ovo ljeto čak dva dana sviraju u Zagrebu

Queens Of The Stone Age Foto: AFP

Queens of the Stone Age svirat će čak dva dana za redom ovo ljeto u Zagrebu. Rasprodali su u rekordnom roku prvi koncert, pa je dodan i drugi datum.

Jedan od najvećih i najutjecajnijih rock bendova posljednjih desetljeća – Queens Of The Stone Age 23. i 24. srpnja dolaze na zagrebačku Šalatu u sklopu svjetske turneje koja prati njihov ovogodišnji, aktualan album “In Times New Roman…”.

Svoj glazbeni put bend je započeo debitantskim, istoimenim “Queens of the Stone Age” albumom iz 1998., nakon kojeg su uslijedila četiri albuma “Rated R” iz 2000., “Songs For The Deaf” iz 2002. , “Lullabies To Paralyze” iz 2005. i “Era Vulgaris” iz 2007., kroz koje su stvorili više rock hitova.

Put su nastavili uz “…Like Clockwork” iz 2013., “Villians” iz 2017., sve do već spomenutog “In Times New Roman…”, koji se ujedno našao i na listi najboljih inozemnih albuma prema izboru muzika.hr redakcije.

Na čelu benda s Joshom Hommeom i ostatkom koji se okupio 2013. – Troy Van Leeuwen, Michael Shuman, Dean Fertita i Jon Theodore će zagrebačkoj publici predstaviti novo izdanje, kao i hitove koji su QOTSA lansirali na svjetske glazbene ljestvice – “No One Knows”, “Go With The Flow”, “Little Sister,” “My God is the Sun” i “Feel Good Hit Of The Summer”.

Američkoj grupi Queens of the Stone Age bilo je potrebno nešto manje od četiri tjedna, a čak šest mjeseci uoči održavanja, da rasproda svoj nastup u Zagrebu 23. srpnja, što ga čini najbrže prodanim koncertom ikad na stadionu Šalata.

Bend je dodao još jednu večer - 24. srpnja - čime su postali prva grupa koja će odsvirati dvije večeri na Šalati, omiljenom otvorenom koncertnom prostoru.