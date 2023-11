Poznati su izvođači Defected Zagreb glazbenog spektakla, evo tko dolazi na jesenski spektakl u Boćarski dom!

Svega nas nekoliko tjedana dijeli od velikog jesenskog spektakla svjetskog brenda Defected u Zagrebu i objavljen je line up koji će već na prvu oduševiti fanove house glazbe.

U petak, 24. studenog u Boćarskom domu, s posebnom Defected produkcijom i kompletnim audio doživljajem putem The Garden Funktion One ozvučenja, nastupit će engleske house DJ zvijezde Eats Everything, Mele, Rio Tashan te hrvatski predstavnici iz Dobrog Housea Elena Mikac te Tom Bug & Grooveline.



Daniel Pearce, poznat kao Eats Everything, engleski je DJ i producent s impresivnom karijerom. Rođen je u Bristolu, a karijeru je započeo na lokalnoj sceni, no, ubrzo postaje planetarno poznat. Njegova glazba obuhvaća širok spektar elektroničkih glazbenih žanrova, a njegovi setovi su poznati po energičnoj atmosferi. Eats Everything je postao sinonim za plesnu glazbu i poznat je po svojim nevjerojatnim nastupima diljem svijeta.



Melé je svjetski priznati glazbenik i producent poznat po svojem jedinstvenom spoju svjetske glazbe, hip-hopa, britanskih zvukova i klasičnih grooveova iz Chicaga. Njegova karijera obiluje hitovima, uključujući "Ambience" i moćan remiks za Friendly Fires. Nastupao je na prestižnim događanjima diljem svijeta među kojima su Worldwide Festival Gillesa Petersona, Elrow u Barceloni. 2023. godina donijela mu je čast nastupa na BBC Radio 1 Essential Mix i lansiranje vlastite izdavačke kuće Club Bad, obećavajući još veće uspjehe u budućnosti.



Uz njih dvojicu, po prvi puta će stati i engleski DJ i producent Rio Tashan koji underground glazbu ima u krvi. Rođen je i odrastao u londonskom kućanstvu, okružen zvukovima novog doba, cijeli je život bio ukorijenjen u kulturi bas gitare i bubnjeva. Rio ima duhovit pristup glazbi, spajajući funky vibracije s tvrđim techno senzibilitetom, podsjećajući na DJ-e poput Honey Dijon i producente poput Daft Punka.



Uz engleske DJ-e, na Defected Zagreb nastupit će i hrvatski DJ-i Elena Mikac, Tom Bug i Grooveline.



Elena Mikac je DJ-ica nove generacije koja je na sceni debitirala početkom 2020. godine. Njen raznoliki repertoar seže od house & disco do minimal, deep i techno zvuka te brojnih podžanrova. Elena Mikac je DJ-ica nove generacije koja je na sceni debitirala početkom 2020. godine. Njen raznoliki repertoar seže od house & disco do minimal, deep i techno zvuka te brojnih podžanrova. Osim što je na Elector Awardu nagrađena kao najbolji mladi izbornik godine i nastupila na završnom partyju Ultra Europe Resistance, svoje je umijeće pokazala i na gotovo svim većim hrvatskim house i techno brendovima, uključujući We Love Sound, Future Scope i BSH.



Tom Bug & Grooveline prepoznatljiv su duo house glazbe iz Zagreba. Surađujući od 2002. i zajedno objavljujući glazbu od 2010., njihov zajednički talent i strast prema house glazbi doveli su ih do uspjeha u glazbenoj industriji.



Od njihovog hit singla 'Something's Takin' Over' s Lee Wilsonom 2018. godine, dvojac je brzo privukao pozornost svijeta house glazbe. Njihova radna etika i predanost stvaranju vrhunskih house traka, doveli su do suradnje s prestižnim etiketama kao što su Snatch! Records, Soulfuric Trax, Motive Records, Simma Red, Endless Music, Purple Tea, Blacksoul Music i Dobar House.



Defected Zagreb održava se pod promocijom The Garden Croatia, a ulaznice za zagrebački Defected mogu se već danas kupiti u sustavu Entrio.hr.

