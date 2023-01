Cambi ima novi singl ''Moja duša'': ''Zaista prekrasna i moćna pjesma, vjerujem da će to publika prepoznati''

Pop sastav Cambi s novom godinom predstavlja novi singl "Moja Duša". Pjesmu su mnogi već na prvo slušanje proglasili nasljednicom megahita "Zaljubljen".

Novi singl "Moja duša" nalazi se na nedavno izdanom – prvom albumu ovog mladog pop sastava. Jure, Sandro, Joško i Luka – članovi benda i vrhunski glazbenici – ponovno su pripremili sjajnu baladu, no ovaj put ipak sa zaokretom.

"Moja duša je zaista prekrasna i moćna pjesma, no za razliku od naših dosadašnjih hitova koji su recimo uvijek rado birani za vjenčanja, nova pjesma također slavi ljubav, ali onu čija je priča završila. Teško je govoriti o nasljednici nekog hita kao što je to naša pjesma 'Zaljubljen' ali usudio bi se reći da je 'Moja duša' svakako na tom tragu, i vjerujem da će to prepoznati naša vjerna publika. Jačina je možda i u tome što obje pjesme potpisuje ista autorica - Marija Mirković", rekao je Joško Tranfić.

Aranžman pjesme potpisuju Srđan Sekulović Skansi i Hrvoje Domazet a za pjesmu je i snimljen spot u režiji splitskog redatelja Ivana Trpimira Lozića, sniman na nekoliko lokacija u Splitu, te na atraktivnoj lokaciji kule Nutjak koja se uzdiže iznad rijeke Cetine.

CAMBI za ovu godinu, osim tek izdanog albuma koji nosi naziv spomenutog hita 'Zaljubljen' a na kojem se nalaze i uspješnice 'Bambina mia', 'Od milijun samo jedna', te mnoge druge - priprema i brojna iznenađenja za svoju publiku.

CAMBI inače svojim specifičnim objavama osvaja i pratitelje na društvenim mrežama, stoga neki clipovi dosežu i po nekoliko stotina tisuća pregleda.

