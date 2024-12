Terminal V Croatia Festival ponovno U Hrvatskoj

Sjajan line up najbolji je poziv za dolazak u Tisno

Poznati škotski techno festival Terminal V najavljuje svoje drugo hrvatsko izdanje te povratak u ljetnu rezidenciju Tisno. Pet dana i tisuće rasplesanih fanova techno glazbe očekuju nas od 17. do 21. srpnja u The Garden Resortu. Uz izvrstan line up izvođača iz cijelog svijeta tu su četiri pozornice na otvorenom, plesni podiji uz plažu i intimna područja za opuštanje, smješteni tik uz kristalno plavo more.

PR Foto: PR

Podsjetimo, prošlogodišnje prvo izdanje škotskog festivala izazvalo je veliki interes javnosti i medija. Pozitivne reakcije i promocija Hrvatske u Škotskoj očekuju se i ovog travnja kada će ljetno izdanje biti predstavljeno na Terminal V Festivalu u Edinburghu.

Terminal Foto: PR

Na novom Festivalu u Tisnom će nastupiti brojne zvijezde techno scene. Tu su tako: 999999999, Alerico, Alex Farell, Anfisa Letyago, Azyr, Basswell, Ben Sims, Benwal, Biianco, BLK., Carv, Daria Kolosova, DAX J, Ellen Allien, Fantsam, FISH56 Octagon, Franck, Hannah Laing, Hector Oaks, Kettama, Kobsoil, Lee Ann Roberts, Lessss, Mall Grab, Marron, MCR-T, Mischluft, Miss Bashful & DBBD, Pegasi, Sam Alfred, Shlomo, Simone, SNTS, SPFDJ, Upper90, VTSS i X Club.

PR Foto: Franko Kelam

„Prvo izdanje Terminal V Croatia Festivala bilo je jedan novi početak za nas. Reakcije posjetitelja bile su više nego pozitivne, što nam je dalo dodatni vjetar u leđa za organizaciju drugog izdanja koje nas očekuje za nešto više od 200 dana!“ – izjavili su Derek Martin i Simon McGrath, osnivači festivala, te dodali: „Vjerujemo kako ćemo na škotskom izdanju, koje se održava od 19. do 20. travnja u Edinburghu, vidjeti i goste iz Hrvatske!“

Hrvatska i Škotska dvije su zemlje koje dijele mnoge interese, ali i sličnog su mentaliteta. Dolazak Terminal V festivala, još je jedan most suradnje te prilika za bolje veze i u drugim područjima koje će ovaj festival polučiti.



Regionalne ulaznice za Terminal V Croatia Festival mogu se danas kupiti putem linka: https://www.entrio.hr/event/terminal-v-croatia-2025-20154