Peti jubilarni Sea Star festival obara rekorde, planulo dvije trećine kapaciteta!

Nakon sezone u kojoj je službeno postao drugi najposjećenijih hrvatski glazbeni festival umaški Sea Star i u 2023. nastavlja s fantastičnim rezultatima.

Malo više od dva mjeseca prije održavanja prodano je dvije trećine kapaciteta, a prema Entriovoj službenoj top listi prodaje Sea Star je trenutno najprodavaniji događaj u Hrvatskoj! Uz finiš internacionalne kampanje, koja sada dosiže svoju punu snagu, za očekivati je da će nadolazeće izdanje prestići sva dosadašnja, pa čak i ono iz rekordne, premijerne premijerne 2017. Upravo ta prva godina bila je uzor i za stvaranje baze line upa za ovogodišnje jubilarno, peto izdanje.

Electro punk velikani The Prodigy 2017. bili su prvi headliner Sea Stara, a u 2023. mu se vraćaju u sklopu apsolutno najtraženije svjetske turneje. Publika Sea Stara u Umag će se uputiti iz više od 35 zemalja porazbacanih po nekoliko kontinenata.

Osim domaće prednjače fanovi iz Slovenije, Italije, Njemačke, Austrije, Nizozemske, Velike Britanije, Belgije, Španjolske Češke, Slovačke, Mađarske, Skandinavije i zemalja regije, no ulaznice su se prodale i u SAD-u, Kanadi, Brazilu, UAE-u, Izraelu, Egiptu, Australiji, Novom Zelandu, kao i na Tajlandu. I smještajni kapaciteti se pune velikom brzinom.

Na službenoj stranici festivala dostupna su ostala mjesta u festivalskom kampu, apartmanima Polynesia i Katoro te sobe u hotelu Residence Garden Istra, a cijene se kreću već od 10 eura po osobi po noćenju. Peto izdanje Sea Stara, kojim će započeti festivalska i ljetna sezona, u umašku lagunu Stella Maris Resort Plava Laguna 19. i 20. svibnja dovodi superjak line up.

Program u petak predvode jedan od najvećih svjetskih hitmaker Robin Schulz, uz kojeg stižu i Mahmut Orhan, trap heroji Senidah i Hiljson Mandela, sjajni b2b setovi Daria Kolosova & Etapp Kyle, Marko Nastić & Dejan Miličević te DJ Jock & Shipe te tim Electric Waves pozornice na čelu s Ilijom Rudmanom.

U subotu će na festivalski Tesla Main Stage sletjeti giganti The Prodigy, techno superzvijezda Indira Paganotto, regionalan trap best of koji uključuje, Krankšvestere, Gršu, 30Zonu, Foxa & Surreala, Ružno pače, Podočnjake, Miach, Micka Lifu, TTM, Masayah i Thicc Boia, kao i Electric Waves postava predvođenu Ian F-om i Marcelom.

Uz podjelu programa po danima stižu i jednodnevne ulaznice koje u prodaju kreću 21. ožujka u podne. Ograničena količina jednodnevnih ulaznica po 19 eura za petak i 24 eura za subotu bit će dostupne najviše 24 sata ili kraće ukoliko se rasprodaju, nakon čega im se cijena diže.

Prodigy Foto: Sea Star Festical/PR

U ponudi su trenutno festivalske ulaznice po promotivnoj cijeni od 39 eura, te VIP Gold ulaznice i Onstage Experience VIP, koji daje pristup glavnim pozornicama. Sve skupa je dostupno na službenoj stranici festivala te online i na svim prodajnim mjestima sustava Entrio.

Ovogodišnji Sea Star festival realizirat će se uz podršku Hrvatske turističke zajednice, Istarske županije, grada Umaga, Turističke zajednice grada Umaga, Turističke zajednice Istarske županije i Plave lagune.