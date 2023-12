Parni Valjak ima čast otvoriti događaj sezone: Nakon dugo vremena nastupat će na zagrebačkom festivalu

Na trodnevnom open air festivalu, Parni valjak će velikim koncertom 30.5.2024. otvoriti događaj sezone.

U sklopu Zagreb Music Festa, koji će se održati u periodu od 30.5. do 1.6.2024., prvi dan nas očekuje „zagrebački“ line up, na kojem će uz Parni valjak, nastupiti i Neki to vole vruće!

Parni valjak, nakon gotovo 50 godina postojanja ima status institucije na hrvatskoj glazbenoj sceni i šire, a svaki talentirani glazbenik koji je prošao kroz bend, ostavio je dio sebe u zvuku i izričaju benda. Danas se vesele što će nakon duljeg vremena ponovno nastupiti na jednom zagrebačkom festivalu!

Od svojih početaka, 1975.godine pa do danas, bend se vodi istom vizijom i ljubavi prema glazbi kao i produkcijskom i sviračkom savršenstvu. Do danas su objavili čak 19 studijskih i 7 live albuma te odsvirali nebrojeno mnogo koncerata!

U svom novom poglavlju, Parni valjak nastavlja autorski rad s mladim pjevačem Igorom Drvenkarom, s kojim su nedavno predstavili treći novi singl, „Sad kad znaš“, koji nosi prepoznatljiv autorski potpis Huseina Hasanefendića Husa. Ove godine održali su niz klupskih, festivalskih i open-air koncerata, koji su odlično dočekani od strane njihove vjerne publike! Dok marljivo rade na novom albumu, na Jarunu ćemo, uz nove, čuti i omiljene i dobro nam znane hitove poput „Ljubavne“, „Dođi“, „Jesen u meni“, „Sve još miriše na nju“,“Godine prolaze“ ili pak „Proklete nedjelje“.

Neki to vole vruće, kojeg su zajedno osnovala dvojica prijatelja Šomi - Silvestar Dragoje i Đimi - Miroslav Stanić, kako ih zagrebačka publika poznaje, već su s prvim albumom i pjesmama „California“, „Medu moj i šećeru“ i „Reci da“, stekli velik broj slušatelja i poklonika diljem tadašnje države.

U svojoj karijeri, objavili su 7 studijskih albuma te mnoge kompilacije i live albume snimljene na uspješnim koncertima.

Njihovi bezvremenski hitovi „Jeans generacija“, „Kakva noć“, „Teška vremena“ i drugi, garancija su odlične zabave koja nas na Jarunu očekuje na Dan državnosti, 30.5.2024.

U line up-u prvog dana pripremamo još iznenađenja, o čemu ćete biti pravovremeno informirani.

Ulaznice su dostupne u pretprodaji putem Entrio sustava po sljedećim cijenama : Early bird 25 eura, 1st release – 30 eura, 2nd release – 35 eura, 3rd relase – 40 eura. Trodnevna festivalska ulaznica, early bird po cijeni od 70 eura.