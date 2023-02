Nakon što je sve zabrinula Josipa Lisac ima novu informaciju za svoje fanove: "Mislila sam da je stres, ali..."

Josipa Lisac će u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog nastupiti 27. svibnja nakon što je prethodni odgođen zbog zdravstvenih problema.

Odgođeni koncert Josipe Lisac, koji se 25. veljače trebao održati u K.D. Vatroslava Lisinskog, ima novi datum. Josipa i njezin bend u Lisinskom će nastupiti u subotu, 27. svibnja.

Pogledaj i ovo Pohvalno! Josipa Lisac kakvu još nismo vidjeli, pogledajte kako se snašla u neočekivanoj ulozi na videu koji je objavila

Sve ulaznice ulaznice kupljene za odgođeni koncert vrijedit će i za onaj 27. svibnja. Svi kojima novi datum ne odgovara mogu ostvariti povrat novca najkasnije do 15. ožujka, na prodajnom mjestu gdje su ulaznicu kupili. Sva vraćena mjesta naći će se u prodaji od 16. ožujka.

Podsjetimo, tjednima uoči prvog koncerta, kao i na samom nastupu u utorak, 21. veljače, Josipa je trpila prilične bolove uzrokovane išijasom, na čiji račun se par puta i našalila.

Nakon održanog koncerta, na koji je došla potpomognuta štapom, situacija se nažalost pogoršala toliko da nije bila u stanju nastupiti te je nastup morao biti odgođen do novog datuma. Zagrebačkoj publici Josipa Lisac vraća se u subotu. 27. svibnja.

Josipa je nedavno velikim koncertom u dvorani Vatroslava Lisinskog obilježila 50 godina od izlaska svojeg albuma ''Dnevnik jedne ljubavi'' te je zajedno s publikom pjevala svoje velike hitove. Međutim, mnogi su se zabrinuli za našu legendarnu pjevačicu jer je na pozornicu dvorane stigla sa štapom. Dok je pjevala, pridržavala se za njega, a objasnila je i zašto ga je morala nositi.

''Zvali su me ljudi prije tri mjeseca da nema više karata za koncert. Slali su mi fotku dvorane, to je bilo sve nešto sivo, dok sam ja to sve pohvatala. I ja sam mislila da nakon toga imam stres, ali nije stres nego išijas. Da, dobila sam išijas'', rekla je za 24 sata.

''Danas on vlada, pa 80 posto ljudi ima išijas. Ja sam nervozna i živčana'', dodala je.

No na kraja je bila primorana je odgoditi svoj drugi koncert koji se trebao održati u subotu 25. veljače. Pjevačici se zdravstveno stanje s išijasom pogoršalo te zbog bolova ne može ne može pružiti publici ono što bi htjela, izvještava LAA agencija.

