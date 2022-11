Suradnja dua Neon Wife nakon turneje s Morcheebom urodila novim zvukom, djevojke su sve same napisale, snimile i producirale!

Neon Wife najavljuju novo izdanje, tri godine nakon što su objavile EP "My, Oh My". Singl "Isabell" prva je pjesma njihova novog materijala na kojem rade posljednje dvije godine, a uz singl su objavile i prateći spot.

Irena Žilić i Lucija Potočnik pjesmu su same napisale, snimile i producirale, na miksu i masteru radio je britanski producent Kristofer Harris, poznat po suradnjama s Belle and Sebastian, Ghostpoetom i Bear's Denom, s kojim je Irena već radila na svom EP-u "Small Hours".

Koncept za spot također su napravile same, no uvelike im je pomoglo oštro oko redatelja Benjamina Strikea, koji potpisuje produkciju spota i koji je njihovu priču vizualno razvio.

"Htjele smo da Isabell utjelovi netko tko može ekspresivno izraziti njezin karakter, što nas je dovelo do glumice Sare Stanić. Saru smo gledale u njezinoj predstavi "Vitača", u kojoj glumi bez jedne izrečene riječi, sve je u ekspresiji licem i tijelom", ističu Neon Wife.

Prvi EP Neon Wifea "My, Oh My" svjetlo dana ugledao je 2019. godine, a na njemu je pet pjesama. Sam projekt nastao je iz kreativne kompatibilnosti i velike želje da stvaraju glazbu koja im je objema bliska, ali je ranije nisu imale priliku raditi. Sjajni duo zajedno svira i u bendu Irene Žilić, a njihova je suradnja nakon brojnih koncerata i turneje po Velikoj Britaniji i Italiji s grupom Morcheeba urodila novim zvukom.

Singl "Isabell" u izdanju Mudrog Brka poslušajte na svim streaming-servisima.

