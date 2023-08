Naša glazbenica maštovitog imena uoči nastupa na Šibenskoj šansoni objavila emotivni spot koji vrijedi pogledati!

Zadarska glazbenica Myousiq predstavlja svoj novi singl "Buka mojih misli", za koji je snimila i prateći spot.

Myousiq je glazbenica iz Zadra, pravog imena Mateja Miočić, koja je nastupala u Ecology of sound, Acoustic Duo Mateja i Hrvoje, The Livingroom i Three Little Birds.

"Myousiq se izgovara Majousik, moje prezime izgovoreno na engleski i malo promijenjeno što se tiče pisanja", otkrila je glazbenica kako je dobila ideju za umjetničko ime.

Ljubav prema glazbi razvijala je u glazbenoj školi, gdje završila klavir, a odmalena je pjevala u crkvenom zboru i dalmatinskim klapama. Osim klavira željela je naučiti svirati i saksofon, a to je učinila tako što je postala članica puhačkog orkestra Biograd, a kasnije i Gradske glazbe Zadar, s kojima je sudjelovala na brojnim manifestacijama kao saksofonistica i kao pjevačica. Vlastite je pjesme počela skladati još u srednjoj školi, a ove će se godine kao debitantica i kantautorica predstaviti singlom "Buka mojih misli" na Šibenskoj šansoni.

"Buka mojih misli" emotivna je pjesma nastala u periodu životne prekretnice ove talentirane glazbenice: "Tada sam bila u fazi nesigurnosti, u ljude, nesigurnosti u samu sebe, u meni je vladala nesigurnost zbog prošlih loših iskustava. Prenijela sam to u tekst pjesme i u samu glazbu", opisala je Myousiq, koja je autorica teksta i glazbe, a autor aranžmana je Saša Miočić.

Prije samog nastupa u Šibeniku Myousiq je objavila spot za svoj prvi singl, za koji je zadužen Tome Marčina kao redatelj i snimatelj, a uz njega kreativnu ekipu čine podvodni snimatelj Igor Goić i prva asistentica podvodne kamere Sandra Župan iz Kreathia filma, pomoćni redatelj Marko Lorenzo Blaslov, koji je bio i vozač autokamere zajedno uz Lizu Jurešu i Marina Devića, u stvaranju spota sudjelovali su talenti Mateja Miočić, Darko Melnik, dok je za savjete u montaži bio zadužen Lovre Peraić.

Mateja je oko sebe okupila ekipu koja je savršeno provela u djelo njezine zamisli koje su dočarale emociju pjesme.

"Na snimanju spota bilo nam je uzbudljivo i vrlo zanimljivo. Ovo iskustvo mi je novo, ali sam baš uživala u svakom trenutku stvaranju vizualne priče koju smo osmislili tako da prati emociju pjesme. Ekipa s kojom sam surađivala – Tome, Igor, Sandra, Marko, Liza, Marin, Marko i Lovre, bila je toliko opuštena i pozitivna da bi s njima išla i na kraj svita. Bilo nam je malo zeznuto poklopiti se vremenski da smo svi slobodni i dostupni za napustiti svoje dnevne poslove i svoje obitelji da možemo otići na cijeli dan i bazirati se samo na kreativno stvaranje i da nam i vremenski uvjeti budu pogodni. Kako se cijela radnja spota odvija u prirodi na otvorenom, trebali smo ubosti idealno vrijeme za snimanje i na kraju su nam se zvijezde poklopile i uspjeli smo realizirati sve što smo zamislili. Snimanje je trajalo pet dana u periodu od dva tjedna. Neopisivo sam sretna i jedva čekam neku novu avanturu za snimanje neke nove proživljene priče", opisala je atmosferu sa snimanja spota Myousiq.

