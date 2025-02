Kraljica modnih pista i Dj Pulta Honey Dijon nastupa u Zagrebu

Posljednja tri desetljeća na tronu house glazbe jedno je ime upisano zlatnim slovima. Talentirana, osebujna i ponosna DJ-ica Honey Dijon sinonim je za plesnu glazbu, izvrsnu energiju i nezaboravne tulume. Drugi put, ova će trans diva nastupiti na velikom BSH spektaklu na Zagrebačkom Velesajmu, na platou ispred Talijanskog paviljona br. 15, u subotu, 10. svibnja. Njezin prošli nastup na Velesajmu još je uvijek u sjećanju za više od 5 tisuća ljudi.

Zarazni eklektični stil glazbe, koji je karakterizira, u rasponu je od disco, house i techno zvuka, a često u setovima zagovara otvorenost i slobodu izražaja. Njezini zarazni setovi okupljaju ljude na plesnim podijima diljem svijeta, a posebno je omiljena u svijetu mode. Louis Vuitton i Dior samo su neke od modnih kuća s kojima usko surađuje stvarajući glazbu za njihove revije ili pak kao ekskluzivni DJ na njima. Beyonce i Madonna samo su neke od glazbenih zvijezda na čijim se posljednjim albumima našlo i njezino ime.

Honey Dijon Foto: PR

Berlin je grad u kojem živi i stvara posljednjih godina. Nedavno je izdala album Black Girl Magic koji govori o njenom životu. “Kao umjetnica, posebno kao obojena trans žena koja radi u glazbi, željela sam da album bude u vašem licu, bez pardona, sirov i iskren.” – otkriva Honey i dodaje: “Album je vrlo aktualan. Uglavnom sam surađivao s crnim, queer pjevačima i tekstopiscima. To su pjesme o ljubavi, životu, otporu, borbi protiv ugnjetavanja.” Neke od hitova među prvima će imati prilike slušati i zagrebačka publika.

Honey Dijon i Hrvatsku veže posebno prijateljstvo. Njeni zagrebački nastupi polako postaju i rezidencija našeg najpoznatijeg glazbenog Brenda BSH, a njena omiljena ljetna destinacija svakako je Tisno.

„Tajna sjajne plesne glazbe je radost. Zato mi je disko kao pravac to uvijek govorio. Iako je govorio o stvarnostima iz života, također je bilo uzdižuće i oslobađajuće. To čini i odlična plesna glazba. Uzdiže nas i oslobađa, a tjera nas na razmišljanje. Zalaže se za afirmaciju.“ – govori Honey te u jednom od posljednjih intervjua zaključuje: „Putovanje je ono što čini stvarno dobru zabavu. To je poput seksa. Brzi tempo, spori tempo, dajući ljudima pauzu da dođu do daha i vraćajući ih na brod.”

Svi njezini nastupi posljednjih su godina tjednima unaprijed rasprodani, a ulaznice za zagrebački spektakl još uvijek možete nabaviti putem linka: https://www.entrio.hr/en/event/bsh-zagreb-open-zagreb-pyramids-22982