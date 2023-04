My Baby po četvrti put u Tvornici kulture

My Baby Foto: My Baby/PR

Bend MY BABY otvorio je svoju proljetnu europsku turneju 20. travnja koncertom u Dortmundu, a u subotu stižu i u Zagreb.

Iskusna se trojka koju čine Cato van Dijck, Joost van Dijck i Daniel ''Dafreez'' Johnston 29. travnja vraća u Tvornicu kulture kako bi promovirala svoj peti studijski album ''sake sake sake''.



Nakon što su u siječnju i veljači odradili veliku novozelandsku turneju, MY BABY proljeće 2023. godine provest će na svojoj europskoj turneji u sklopu koje će obići 11 europskih gradova.

Nakon prošlotjednih klupskih koncerata u Dortmundu, Zürichu i Münchenu, ovaj će tjedan uz Nürnberg, Prag, Budimpeštu i Beograd čak dva puta nastupiti i u Hrvatskoj. Miljenici zagrebačke publike po četvrti će put svojom posebnom energijom te ritmičnim i hipnotičkim zvukom rasplesati Tvornicu kulture, a veliki će tjedan zatvoriti nastupom na Egofree festivalu u Splitu.

Svibanj je rezerviran za američku turneju.

Bend MY BABY na scenu je debitirao 2013. godine albumom ''Loves Voodoo!'', a svoj su psihodelični plesni zvuk s elementima bluesa, voodooa, gospela, EDM-a i trancea nastavili razvijati kroz albume ''Shamanid'' i EP ''Remedy II'' objavljene 2015. godine, ''Prehistoric Rhytm'' iz 2017., ''MOUNAIKI – By The Bright Of Night'' iz 2018. te ''LIVE!'' iz 2019. godine. Iako je materijal za peti album naziva ''sake sake sake'' objavljen u svibnju 2022. godine nastao ranije, bend navodi kako su ga u jeku pandemije i novih okolnosti preoblikovali, zbog čega je dobio potpuno novi, mračniji ton.

Osim što album reflektira krizu u kojoj se svijet našao, MY BABY u njega su utkali sve svoje strahove, nesigurnosti, anksioznosti i autorefleksije. Neizvjesna ih je budućnost natjerala da zarone u svoju psihu, a rezultirala je svježim kreativnim materijalom bogatim hipnotičkom psihodelijom i inteligentnom ironijom prožetom plesnim melodijama koje će rijetko koga ostaviti ravnodušnim.

Album je producirao Steve Dub, peterostruki dobitnik Grammyja koji je surađivao s bendovima i izvođačima kao što su My Chemical Romance, Daft Punk, The Prodigy i Liam Gallagher.



Osim po svom jedinstvenom zvuku, MY BABY posebni su i po svojim live izvedbama jer, uz zaraznu energiju koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim, svoju glazbu sviraju isključivo na gitarama i bubnjevima, bez matrica i semplova u što će se zagrebačka publika moći uvjeriti 29. travnja u Tvornici kulture.

Ulaznice pronađite u Tvornici kulture, na svim prodajnim mjestima ili online na Entrio.hr. Na dan koncerta za ulaznicu će biti potrebno izdvojiti 16 eura.