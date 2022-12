Poznato je što će biti s koncertom Saše Matića koji je najavljen za dan nakon zatvaranja Spaladium Arene

Koncert Saše Matića u Spaladium Areni ipak će se održati kada je i najavljeno, 29. prosinca.

Unatoč informaciji, objavljenoj nakon današnje odluke splitskog Trgovačkog suda, kako se Spaladium Arena zatvara 28. prosinca, doznajemo kako će se koncert Saše Matića, najavljen za dan kasnije, 29.prosinca, ipak održati.

Tu informaciju potvrdio je Renco Posinković, voditelj prodaje i marketinga Spaladium arene:

"Arenino obustavljanje rada, zbog blokade Grada Splita, podrazumijeva radnje koje zaposlenici moraju odraditi, kako bi navedeno zatvaranje sačuvalo opremu, koliko je to moguće. To se ne može odraditi u jedan dan, kako je i sudac na Skupštini rekao, nego će se raditi idućih par mjeseci. Što to znači za događaje u 2023. godini ćemo znati kroz desetak dana, ali jedini je neupitan koncert Saše Matića, 29. prosinca, koji sigurno ide!" rekao je Posinković.

Na prvom, rasprodanom splitskom koncertu, Matiću su se pridružili Željko Samardžić i Milica Todorović te napravili spektakl pred više od 12 000 obožavatelja iz Hrvatske i okolnih zemalja. Ne čudi, stoga, kako su se brojni obožavatelji zabrinuli zbog otkazivanja drugog koncerta, ali stečajna upraviteljica poručuje kako, što se tiče Matićevog koncerta, razloga za brigu nema:

"Koncert Saše Matića je neupitan, on će se sigurno održati, uostalom imamo ugovornu obvezu. Nema nikakve zapreke da se koncert održi. Istaknula bih da je trebao biti održan 18. prosinca, ali se termin poklopio s finalom Svjetskog nogometnog prvenstva pa je prebačen za 29. prosinca. Svakako, najvažnije je da će koncert Saše Matića biti održan!" poručila je Natalija Mladineo.

Saša Matić će, nastupom 29. prosinca, ući u povijest kao prvi glazbenik s dva uzastopna koncerta u Spaladiumu, a čini se kako će i drugi koncert biti rasprodan jer je karata preostalo još jako malo.

U ovom trenutku nije sigurno što će se dogoditi s ostalim koncertima i sajmovima najavljenima za 2023. godinu te još uvijek postoji mogućnost kako će se neki od njih održati, a o svemu će javnost, poručuju iz Spaladiuma, biti pravovremeno obaviještena.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Joško Gvardiol okružen najvažnijim ženama u svojem životu pokazao nježnu stranu, prizori će rastopiti njegove obožavateljice!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Monica Bellucci u 59. godini razotkrila grudi i bacila obožavatelje u trans: "Najljepša žena na svijetu!"