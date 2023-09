Pjesma "Ljubav je znala" kruna je najuspješnije godine klape Šufit: "Ovo je definitivno naša sretna godina“

Dugoočekivani novi singl "Ljubav je znala" djelo je Vinka Barčota, autora njihovog najvećeg hita "Ne diraj moju ljubav".

Uz proslavu jubilarnih 30 godina rada, velikih koncerata u Lisinskom, na Peristilu, Stradunu i nadolazećeg u ljubljanskom Cankarjevom domu, klapa Šufit ovu je uspješnu godinu zaokružila na najbolji mogući način - novom pjesmom "Ljubav je znala" koju prati i odličan spot snimljen u njihovom Splitu.

Nakon singlova "Za cili život" s popularnom slovenskom glazbenicom Tanjom Žagar te "Mirno ti more", publika je nestrpljivo čekala novu pjesmu klape Šufit. "S veseljem mogu reći da je klapa Šufit nakon skoro dvije godine objavila novu pismu pod nazivom 'Ljubav je znala'. Isplatilo se čekati jer je pisma zbilja izvrsna – vesela, lipa, ljubavna. Glazbu i tekst pisao je Vinko Barčot, glazbeni je aranžman napravio Leo Škaro, a vokalni Vinko Didović", rekao je Teo Bikić, drugi tenor klape.

"Nakon svih uspješnica koje smo imali veseli me što ponovno s klapom Šufit imam zajedničku pjesmu", poručio je Vinko Barčot o nastavku prokušane suradnje sa Šufitovcima. Među brojnim dalmatinskim hitovima koje je napisao, "Ne diraj moju ljubav" u izvedbi Šufitovaca jedan je od najpopularnijih. Velolučki autor i klapa nadaju se da će na isti način i ova pronaći put do srca slušatelja, baš kao i spot.



"Spot je pun predivnih kadrova, boja, sunca i pozitivne energiju", poručio je Teo. Snimljen je u njihovom Splitu, gdje su nedavno i nastupili na rasprodanom Peristilu. Redatelj Toni Lekić o spotu je otkrio: "Snimanje spota s dečkima iz Šufita bilo je iznimno ugodno i lijepo iskustvo. Mislim i da je sinergija između glumaca koji su pravi bračni par i klape bila odlična. Ovaj spot mi je jedan od dražih koje sam radio do sada i svi smo dali srce i dušu kako bi kroz vizualizaciju dočarali tu pozitivnu energiju i ljubav kojom pjesma odiše."

"Ovo je definitivno naša sretna godina“, zaključio je Vinko Didović pojašnjavajući: "Nakon Lisinskog, Peristila, Straduna i Oliverove večeri u Veloj Luci, okrunit ćemo godinu ovom novom pjesmom i samostalnim koncertom u Ljubljani."

Nadolazeći slovenski koncert održat će se 10. listopada u Cankarjevom domu. Uz poziv svima da im se pridruže u Ljubljani, Vinko je za kraj u ime klape poručio: "Prvi put u karijeri snimili smo brzu pjesmu i jedva čekamo čuti reakcije publike!"

