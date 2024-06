Princ dijaspore novom pjesmom poručuje: "Hrvatska i Hercegovina su jedno!"

Josip Ivančić izbacio je novu pjesmu "Jastreb" krije snažnu simboliku, a za koju je inspiraciju dobio, ni manje ni više, nego na aerodromu.

Hitovi "Na kamenu rođen" i duet s Matom Bulićem "Na livade rosa pala" ugravirali su ime Josipa Ivančića u srca ljubitelja punokrvne domoljubne pjesme koja ima moć liječiti dušu.

Baš takva je i najnovija Josipova pjesma znakovitog imena "Jastreb" koja krije snažnu simboliku, a za koju je inspiraciju dobio, ni manje ni više, nego na aerodromu.

"Vraćajući se s koncerta u Njemačkoj, dugo sam čekao let i da skratim vrijeme zapričao se s našim ljudima s kojima se povela rasprava gdje je zapravo moj rodni Tomislavgrad, u Hercegovini ili Bosni. Kako je svatko imao svoje zemljopisne i povijesne argumente, a nije bilo prvi put da čujem takve rasprave, odlučio sam svima objasniti odakle sam zapravo, onako kako najbolje znam - pjesmom. Nazvao sam svog prijatelja Fayu i on je moje misli pretočio u stihove koji su me toliko fascinirali da mi se u glavi stvorila jasna vizija spota koji ovu pjesmu treba pratiti - uprizorit ćemo krunidbu kralja Tomislava", rekao je.

"Puno je ljudi kojima se želim zahvaliti za realizaciju pjesme i spota jer smo napravili nešto na što sam posebno ponosan - mojim Duvnjacima, Stipi Pleiću Flicku koji je odlično utjelovio ulogu Kralja Tomislava, našim Rožanima KUD "Jozo Križić" koji su primjer svima kako gajiti narodne običaje, mojim bliskim suradnicima i producentu Fayi te Croatia Recordsu", kaže.

Puni klubovi i publika koja uglas pjeva sve pjesme, omiljenog pjevača hrvatske dijaspore mlađe generacije nisu odvojili od realnosti. Živi povučenim životom u Splitu, a vrijeme najviše voli provoditi sa svoje dvoje djece te suprugom Jelenom s kojom je u braku već 13 godina. Upoznali su se prilikom snimanja TV showa Farma gdje su se oboje natjecali i svim skepticima dokazali da i nekonvencionalni početak može stvoriti čvrst temelj sretne budućnosti.

Kad god stigne, Josip ode u Dobriće, selo blizu Tomislavgrada, posjetiti svoje roditelje koji su jako ponosni na sve što je do sada ostvario. Uz obitelj i glazbu uspješno se bavi i privatnim biznisom pa kako sam kaže, nema puno vremena za tričarije, trudi se pametno iskoristiti svaku sekundu. Na razne predrasude o Hercegovcima se ne osvrće.

"Mi Hrvati iz Hercegovine smo kao jastrebi - žilavi, snalažljivi i ponosni. Ali ne volim podjele, Hrvatska i Hercegovina su jedno, vrijedni ljudi koji dišu kao jedno, pogotovo kad je najteže. Svim tim poštenim ljudima sam posvetio ovu pjesmu jer sam ponosan na svoje porijeklo, rodnu grudu s koje sam potekao, ali i Hrvatsku u kojoj živim", rekao je.

Josip je strastveni navijač hrvatske nogometne reprezentacije pa s nestrpljenjem čeka svaku utakmicu Europskog prvenstva. Zbog brojnih obaveza nažalost neće moći uživo pratiti naše Vatrene, ali zato je svom narodu darovao novu domoljubnu pjesmu koja će svim našim navijačima dati dodatni navijački naboj. Uvjerljiva interpretacija moćnih stihova, sjajna glazba koju zajedno potpisuju Josip i Fayo te aranžman Tonija Ćosića snaga su kojom će se pjesma "Jastreb" vinuti do visina i poletjeti do publike.

Koncertni repertoar princa dijaspore obiluje zabavljačkim hitovima, kad je vrhunska atmosfera u pitanju, tu mu nema ravnog i kako kaže, nije miran dok svi nisu na nogama.

"Prije svega sam pjevač koji zabavlja ljude i repertoar mi je širok. Prilagođavam se mjestima gdje nastupam, ali kad se radi o mom autorskom izričaju tada preferiram lokal patriotizam", kaže Josip u kojemu mnogi vide nasljednika legendi Mate Bulića, Marka Perkovića Thompsona i Miroslava Škore.

