Jelena Rozga otkrila je drugu singl pjesmu koja će svoje mjesto pronaći na njenom željno iščekivanom akustičnom albumu.

Pjevačica Jelena Rozga danas je s javnosti podijelila koja je to druga singl pjesma koju će izvesti u nešto drugačijem stilu.

Riječ je o pjesmi ''Grizem'', s legendarnog albuma Bižuterija. Velik broj pjesama s drugog studijskog albuma Jelene Rozge iz 2011. godine postali su regionalni hitovi, pa je pjesma ''Grizem'', na neki način, a po Jeleninom mišljenju nepravedno ostala u sjeni hitova poput ''Bižuterije'' ili ''Daj šta daš''. Upravo stoga, Jelena je odlučila nakon više od desetljeća toj pjesmi podariti novo ruho i dati mjesto koje zaslužuje.

''Evo već više od deset godina grize me to što ova pjesma, koju obožavam, nikada nije zasjala u svom punom sjaju. Pjesma je to koja osnažuje, nema žene koja se nije našla u situaciji da se zbog nečeg ili još gore zbog nekog, grize. Žene koja barem jednom nije težinu propale ljubavi ponijela na svojim leđima. Postaviti granicu, ne trošiti ni minutu na nekog tko vas ne zaslužuje proces je koji se u životu žene nekako s godinama nametne. Sretna sam što u svom portfelju imam pjesmu koju svakim izvođenjem kako godine prolaze, pjevam sve iskrenije'', rekla nam je Jelena.

Akustični album na kojem se nalazi 19 Jeleninih najvećih hitova uskoro će na oduševljenje obožavatelja iz cijele regije ugledati svjetlo dana, a dotad uživajte u uživo otpjevanoj i odsviranoj pjesmi ''Grizem'', barem onoliko koliko je i naša najveća glazbena zvijezda uživala snimajući je.

Još je jedan izazov pred Jelenom i njenim timom. Očekuje je velika turneja pod istim nazivom kao i album, „Minut srca mog“ u sklopu koje će se održati i veliki koncert u zagrebačkoj Areni, 17. prosinca, a u veljači će ova omiljena Splićanka, 12 godina nakon što je kao prva glazbenica rasprodala Spaladium Arenu, održati spektakularan koncert kao poklon gradu u kojem je počela divna priča o ljubavi jedne žene i njene publike, koja traje i biva sve jačom.

