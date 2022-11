Jedan od traženijih svjetskih DJ-a John Talabot u petak u Petom kupeu

Klub Peti kupe ovog petka, 25. studenog priprema jedno od najvećih stranih gostovanja od svojeg otvorenja. U Zagreb stiže producent i DJ John Talabot, artist kojeg je danas poprilično teško sresti u intimnijem, klupskom ozračju. Nakon intenzivne festivalske turneje, Talabot dolazi na poziv glazbenog labela i branda BUREK.

PR Foto: PR

Što morate znati o glazbenom "wunderkindu" iz Barcelone

Talabot je u deset godina uspješne karijere obrisao sve žanrovske granice koje bi ga mogle obilježiti i izgradio prepoznatljiv glazbeni prostor u kojem glavnu ulogu igra - osjećaj iznenađenja. Ovisan o procesu pretraživanja i dolaska do nove glazbe, Talabot sva svoja otkrića želi odmah predstaviti publici. Lakoća kojom žanrovski razbacane trake pritom formira u smislene glazbene cjeline donosi mu titulu umjetnika među zanatlijama kada je riječ o DJ-ingu. Taj pristup DJ-ingu mu otvara sva vrata pa je tako čest gost najprestižnijih festivala poput Coachelle, Sonara, Primavere, Dekmantela...

Vjerojatno se zato u karijeri nije želio posvetiti izdavanju vlastitih albuma. Zasad jedini LP „fIN“ izdao je davne 2012. godine. „Kad imaš svoje hitove, publika dolazi s očekivanjem da čuje baš njih. To je poprilično ograničavajuće za artista i meni ne bi donijelo potpuno uživanje.“, pojasnio je u jednom intervjuu. Bez obzira na to, Talabot je glazbeno izuzetno aktivan kroz učestalo izdavanje remikseva (The XX, Shit Robot...), vlastiti label Hivern Discs i suradnju s Axelom Bomanom, poznatiju kao TALABOMAN.

Trojac koji se savršeno nadovezuje

Nije iznenađenje što Talabot u petak stiže u Zagreb upravo u suradnji s Petim kupeom i našim glazbenim labelom te brandom BUREK, koji u svojih 12 godina postojanja promiče iste vrijednosti tj. potiče na znatiželju. Za BUREK su dosad, vrlo često na pragu globalne prepoznatljivosti, izdavali artisti poput Kinka, DJ Stingraya, Lukea Viberta, Terrencea Dixona, Ampa Fiddlera, Orlanda Voorna. itd. S vremenom je etiketa prerasla i u merch/lifestyle brand, koji posljednje tri godine živi i kroz b.a.r.a.b.a shop u strogom centru Zagreba. Peti kupe je, pak, baš poput Talabota u svojim setovima, uspio donijeti dozu nove energije koja je pomalo nedostajala na našim klupskim podijima.

PR Foto: PR

Talabotu će društvo za pultom zato praviti BUREK-ov Pytzek te domaćin iz Petog kupea, Antonio Zuza. Nakon pretprodaje (130 kuna putem sustava Entrio), cijena karte na ulazu iznosit će 150 kuna.

Ulaznice u pretprodaji mogu se nabaviti putem poveznice:

www.entrio.hr/event/burek-x-peti-kupe-w-john-talabot-12490