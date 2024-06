INmusic festival otvara svoja vrata, evo što vas sve očekuje na našem najvećem open-air festivalu!

Najveći festival na ovim prostorima otvara svoja vrata, a mi vam donosimo novosti koje su organizatori ove godine pripremili.

INmusic festival održat će se od 24. do 26. lipnja na dobro poznatoj lokaciji zagrebačkog Jaruna, a nezaobilazno mjesto ljubitelja rock glazbe iz cijelog svijeta za svoje 16. izdanje postalo je bogatije za nekoliko zanimljivosti.

Vlado Martek, svjetski poznat po svojim pjesničkim i političkim agitacijama i pozivima na čitanje poezije, kroz formu ulične umjetnosti i osvajanje javnog prostora, u sklopu INmusic festivala #16 predstavlja agitacije ‘Les Artistes­-aux Armes’ (Pariz, 1982.) i ‘Umjetnost nema alternative’ (Zagreb, 1986.) kao uvodne poruke u glazbeni program na pozornicama festivala.

Škola i zajednica (ŠiZ) inovativni je program građanskog odgoja i obrazovanja koji učenicima srednjih škola nudi jedinstveno iskustvo učenja kroz aktivno sudjelovanje u zajednici. Cilj mu je promijeniti perspektivu o građanskom odgoju i obrazovanju kroz približavanje škole zajednici i obrnuto. Program se temelji na ideji da je za ostvarivanje osobne i društvene dobrobiti kod učenika nužno razvijati znanja, vještine i stavove o važnosti povezanosti u zajednici i aktivnog djelovanja pojedinaca.

Učenici u sklopu predmeta samostalno istražuju i pronalaze rješenja za probleme u svojoj zajednici, razvijajući tako vrijedne vještine kritičkog razmišljanja, suradnje i aktivnog građanstva. Predmet su osmislili Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Sveučilište u Rijeci i Prva riječka hrvatska gimnazija.

Centar pažnje, poznata je kreativna oaza iz Novog Zagreba koja već godinama organizira likovne susrete za djecu, mlade i žene, pružajući im priliku za izražavanje, istraživanje i uživanje u stvaralačkom procesu. Kroz inovativne radionice koje izlaze izvan uobičajenih okvira, djeca istražuju boje, oblike i razne tehnike poput crtanja, slikanja, grafike, rada s glinom i kolaža. Upoznaju se s poznatim umjetnicima i umjetničkim pravcima, razvijaju kreativne vještine i stječu samopouzdanje.

Osim toga, uče o važnosti suradnje, poštovanja i timskog rada. Radionice Centra pažnje potiču maštu, razvijaju vještine i donose radost stvaranja. INmusic festival kao jedan od najvažnijih glazbenih festivala u Europi osim bogatog glazbenog programa nudi i brojne prateće sadržaje. Stoga, odlična je platforma za ovu jedinstvenu priliku za djecu da urone u svijet umjetnosti kroz glazbu i likovno izražavanje.

Kroz radionice u Centru pažnje, djeca će moći istraživati kreativnost i izraziti se na razne načine, dok će u isto vrijeme uživati u glazbenom programu festivala. Ova suradnja je savršen primjer kako glazbena i likovna umjetnost mogu inspirirati i obogatiti živote najmlađih.

Udruga koncertnih promotora PROMO ove godine obilježava 20 godina djelovanja i od svojih začetaka okuplja najvažnije hrvatske organizatore koncerata i festivala suvremene autorske glazbe. Zagrebačka nezavisna klupska scena ključna je u izgradnji publike za kvalitetne koncertne sadržaje i cjelogodišnjim glazbenim i kulturnim programima oblikuje zagrebačku i hrvatsku koncertnu ponudu te je logično da se okupi na najvećem nezavisnom hrvatskom festivalu suvremene glazbe.

Ovogodišnji DJ programi na INmusic festivalu u realizaciji kultnih zagrebačkih klubova predstaviti će svu širinu programskog djelokruga i raznolikosti zagrebačke nezavisne glazbene scene i ponuditi uzbudljiv program za svačiji ukus! Zagrebački klubovi KSET, Močvara, Tvornica Kulture, Vintage Industrial Bar, Dva Osam i AKC Attack nositelji su DJ programa na 16. izdanju INmusic festivala.

INmusic festival prepoznato je i slavni Keanu Reeves koji je poželio na njemu zasvirati, a dobru reputaciju kod publike, izvođača i struke ovih je dana potvrdilo i istraživanje agencije Ipsos. Prema istraživanju izrazito pozitivni stav o festivalu ima 93 posto građana Hrvatske i 92 posto Zagrepčana, koji ga vole zbog atraktivnih gostovanja, visoke razine produkcije i sjajne atmosfere u sigurnom okružju. Čak 95 posto Zagrepčana i 84 posto građana Hrvatske zna za INmusic festival, a 91 posto Zagrepčana vidi ga kao jednu od najprepoznatljivijih manifestacija u gradu. Da je važan dio zagrebačke kulturne i turističke ponude smatra 95 posto ispitanika, a njih oko 3/4 prepoznaje i njegovu financijsku korist za sam grad.

Impresivni program ovogodišnjeg izdanja INmusic festivala donosi nastupe nekih od najvećih glazbenika današnjeg vremena: The Smashing Pumpkins, Hozier, The National, Paolo Nutini, Röyksopp, Gossip, Viagra Boys, Dogstar, Bombay Bicycle Club, The Gaslight Anthem, Squid, Sleaford Mods, Ibibio Sound Machine, Descartes a Kant, Sprints, bar italia, Deadletter, Lucy Kruger & The Lost Boys i brojnih drugih izvođača.

Trodnevne festivalske ulaznice za INmusic festival #16 dostupne su putem službenog festivalskog webshopa po cijeni od samo 109 EUR (+ troškovi transakcije) te u Dirty Old Shopu (Tratinska 34, Zagreb) po cijeni od 109 EUR, dok su sedmodnevne kamperske ulaznice za samo 49 EUR (+ troškovi transakcije) dostupne isključivo putem službenog festivalskog webshopa. Ograničen kontingent jednodnevnih ulaznica dostupan je isključivo putem službenog festivalskog webshopa.