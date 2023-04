Splitski kantautor Ian novim singlom "Nebo bez anđela" najavljuje nadolazeći album: "Stvarno sam ponosan"

Ian predstavlja singl "Nebo bez anđela" i najavljuje izdavanje svog albuma prvijenca.

Sigurna potvrda da si dobro izabrao svoj glazbeni žanr je kada snimiš duet s najvećom rokericom hrvatske glazbene scene, Zoricom Kondžom. A upravo takvo priznanje je dobio Ivan Anić, umjetničkog imena Ian kada je snimio singl “Vremeplov” koji je postigao odličan uspjeh kod publike.

Ovaj 29-godišnji Splićanin se predstavio javnosti kao mladi roker u jednoj glazbenoj emisiji a izdavanjem zadnjeg singla "Nebo bez anđela" najavio je izdavanje svog albuma prvijenca.

Singl, koji je sada dostupan na svim većim streaming platformama, prikazuje Ianov neosporan talent za stvaranje emotivnih tekstova i snažnu vokalnu izvedbu.

Impresivno je da je Ian za svoju pjesmu, osim što je napisao glazbu i tekst, otpjevao je back vokale te odsvirao električnu, akustičnu i bas gitaru. Bubnjeve je odsvirao redatelj spota Toni Banov, a za i produkciju je napravio iznimno talentirani Hrvoje Domazet koji je zajedno s Ianom napravio i aranžman. U videu je glavnu žensku ulogu imala Katarina Lekić, glumica umjetničke akademije u Splitu.

Ianovo glazbeno putovanje započelo je u mladosti kada se počeo baviti sviranjem i pjevanjem, a nastupao je i s raznim rock bendovima tijekom svojih godina formiranja. Međutim, upravo mu je odluka da krene samostalno omogućila da u potpunosti istraži svoju kreativnost i razvije svoj jedinstveni zvuk. "Uvijek sam volio energiju i intenzitet rock glazbe", objašnjava Ian. "Ali kako sam odrastao i počeo pisati više vlastitih pjesama, shvatio sam da u svoju glazbu želim uključiti širi raspon emocija i raznih glazbenih utjecaja. U svom solo radu osjećam se kao da se stvarno mogu kreativno širiti i istraživati različite zvukove i stilove."

Iako je ekstrovertna i otvorena osoba koju zabavlja kreativan i crni humor, vrijeme voli provoditi čitati o duhovnosti, znanosti i filozofiji jer smatra da u tome “leži smisao života”. Takva razmišljanja su ga dovela i do singla "Nebo bez anđela", koju Ian opisuje kao osobnu pjesmu o njegovoj bivšoj vezi. Pjesma sadrži neodoljive gitarske rifove, snažan vokal i dirljive tekstove koji će sigurno dirnuti slušatelje. "Stvarno sam ponosan na ovaj singl i ono što on predstavlja", kaže Ian. "To je pjesma o slomljenom srcu i gubitku, ali i o pronalaženju snage da se krene dalje i raste iz tih iskustava. Mislim da će se mnogi ljudi moći povezati s tom porukom."

Osim singla "Nebo bez anđela", zapažen uspjeh su imali i singlovi “Heroj”, “Nove boje”, a izdavanjem zadnjeg singla, Ian se fokusirao na dovršavanje svog debitantskog albuma, za koji se nada da će biti u prodaji do kraja ljeta. Album će biti dinamična kolekcija rock pjesama koje prikazuju Ianovo autorsko umijeće i emocionalnu dubinu. "Stvarno sam uzbuđen zbog ovog albuma i jedva ga čekam podijeliti sa svijetom", kaže Ian. "Osjećam da sam toliko narastao kao umjetnik tijekom proteklih nekoliko godina, i mislim da će ovaj album to odražavati. Bit će to uzbudljivo putovanje i jedva čekam da ga moja publika čuje."

Ovaj mladi glazbenik nikada ne miruje, a već sada je otkrio da priprema materijale i za drugi album na kojem će mu se pridružiti mnoga poznata imena s naše scene, no još ih ne želi otkriti.

"Nebo bez anđela" možete poslušati u nastavku, a sve novosti o Ianu i planovima za budućnost možete pratiti na njegovim društvenim mrežama.

