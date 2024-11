Čarobna noć uz Gregoryja Portera na 15. Zagreb Jazz Festivalu!

Nagrađivani američki glazbenik, Gregory Porter, održao je dugoiščekivani koncert u Zagrebu! Svojim emotivnim izvedbama i moćnim glasom, oduševio je publiku u rasprodanoj dvorani Kina SC na 15. Zagreb Jazz Festivalu!

Jedinstveni Gregory Porter nastupio je na Zagreb Jazz Festivalu 30. listopada u SC-u u Zagrebu i ostavio publiku bez daha. Karte su mjesecima bile unaprijed rasprodane, jer ipak je riječ o iznimnom umjetniku, dobitniku dva Grammyja proteklog desetljeća, koji puni dvorane diljem svijeta.

Njegov jedinstvene vokalne bravure priuštile su publici pravo religijsko iskustvo, a oni koji su ga slušali nedavno u Šibeniku, kažu da je u Zagrebu bio još raspoloženiji.

U Hrvatsku metropolu došao je nekoliko dana ranije prije koncerta, stoga je bio vidno odmoran, pa i uzbuđen, a na pozornici je pričao o fantastičnim jelima koje je kušao i pri tom bez imalo patetike pričao kako voli Hrvatsku. Zvučao je iskreno, a iskrenost je dobio od zagrebačke publike koja mu je nakon svake izvedene pjesme frenetično aplaudirala. O, kakvo je to slavlje bilo. Baršunasti moćni glas, lakoća pjevanja i postojanja na pozornici i briljantno smišljen repertoar.

Bend čine nadnaravni, briljantni, ma neprepričljivo dobri glazbenici, a uz to dobro se zabavljaju na pozornici. Publika je od Gregory Portera to večer dobila najbolje od njega i vratila mu najbolje što zna.

Koncert je otvorio skladbom “Be Good”. Na setlisti od deset pjesama, bili su i hitovi poput “Take Me To Alley”, “On My Way to Harlem”, “Holding on”, “Hey Laura” .

Gregory Porter u Zagrebu je pokazao zašto ga smatraju jednim od najboljih jazz pjevača na svijetu.

Ne propustite još dva briljantna koncerta koja nas očekuju do kraja godine. U Kinu SC će još nastupiti Keyon Harrold Quintet 23. 11. i Emmet Cohen Trio 18. 12.