Svjetski poznati glazbenik napravio show u Zagrebu: "Nikada nisam bio sretniji nego kada sam priznao da sam gay"

Poznat po emotivnim stihovima, mladi britanski kantautor, senzacionalnog glasa Calum Scott gostovao je na Anteni Zagreb uoči svog prvog koncerta u Hrvatskoj, ali i regiji.

Koliko Caluma Scotta publika diljem svijeta voli potvrđuje i koncert u klubu Boogaloo za koji su karte odavno rasprodane.

"Sretan sam što sam u Zagrebu, danas sam malo upoznavao grad. Prvi put ću nastupiti u Hrvatskoj iako sam već ranije posjetio vašu zemlju... Reakcije su zaista predivne, baš me volite vi ovdje, doista sam vam zahvalan na tome...", rekao je.

Calum je u Hrvatsku stigao u sklopu turneje kojom promovira svoj drugi album "Bridges". Sate prije koncerta, proveo je u zagrijavanju na Anteni Zagreb u ugodnom društvu voditeljskog dvojca - Vene Parašilovca i Mihaele Dragičević.

Poznati glazbenik tako je u eteru pričao i hrvatski, ali i kušao naše proizvode – a najviše su mu se svidjeli čvarci.

A od hrvatskih izvođača između Vojka V, Grše, Saše Lozara, Marka Bošnjaka i Leta 3, očekivano, najviše mu se dopala emotivna balada mladog Marka Bošnjaka - kojem bi dao zlatni gumb.

Slušateljima je priznao da je osim u pjesmama emotivan i privatno. Jako mu je važno mentalno zdravlje i to često ističe, a otvoreno je progovorio i o svojoj seksualnosti, odnosno javnom priznanju da je gay.

"Nikada nisam bio sretniji nego kada sam priznao da sam gay, osjetio sam neko olakšanje, pao mi je kamen sa srca. Prije sam mislio ako to kažem da me možda više nitko neće htjeti slušati, ali naravno da nije tako, nikada nisam osjetio jaču podršku nego tada. Puno je organizacija i zajednica koje ti u tim trenucima daju podršku i koje su uz vas. Međutim smatram da ne treba nikoga poticati na priznanje nego to svatko treba učiniti onda kada je spreman", objasnio je Calum.

Razmišljanje o javnom otkrivanju svoje seksualnosti za Scotta je bilo bolno iskustvo o kojem je napisao pjesmu “Boys in the Street”, koja je nastala na temelju odbijanja i napuštanja s kojima se suočavao.

Jedan od njegovih najpopularnijih singlova “No Matter What”, zapravo govori o tome kako je izašao pred svoju majku i kako mu je ona nakon priznanja rekla da će ga voljeti “bez obzira na sve”. Jednom pjesmu od suza nije mogao niti otpjevati do kraja, samo je grlio svoju majku koja je sjedila u publici.

Slušateljima Antene ekskluzivno je otkrio da je slobodan.

"Slobodan sam, još uvijek tragam za ljubavlju, a jednom kada se zaljubim morat ću svake dvije, tri godine prekidati vezu kako bi mogao pisati pjesme i praviti hitove koji nastanu nakon slomljenog srca", kaže.

Poznato je da njegove pjesme doista ogoljuju dušu, a obožavatelji diljem svijeta u njegovoj glazbi pronalaze utjehu nakon slomljenog srca, u teškim životnim situacijama, pa čak i kod gubitka drage osobe.

Netom prije dolaska u Zagreb objavio je pjesmu "Whistle"nastalu u suradnji s Jax Jonesom, a izveo ju je uživo na Anteni Zagreb, kao i hitove “Where Are You Now” , “Dancing On My Own” i “You Are The Reason” – koja ima gotovo milijardu pregleda na YouTube-u. Samo za Antenine slušatelje potvrdio je suradnju sa Robin Schulzom i otpjevao par stihova još neobjavljene pjesme - ''...Today it could be greatest day...''.

Publika je Caluma imala priliku upoznati, ali i zavoljeti putem showa Britain’s Got Talent 2015. godine kada je izveo verziju Robynina hita “Dancing on My Own”. Calum je oduševio žiri, a posebice Simona Cowella koji mu je dao zlatni gumb.

S najstrožim članom žirija Calum je i danas u dobrim odnosima. Iako je ovaj talentirani glazbenik u popularni Show ušao bez ikakvih očekivanja, te nije pobijedio - nego ostvario odlično šesto mjesto, svojim je pjesmama osvojio top ljestvice i srca brojnih obožavatelja diljem svijeta.

Već njegov debitantski album "Only Human" postigao je rekordnu slušanost, a na tom je albumu i njegova platinasta uspješnica "You Are The Reason". Ništa manja očekivanja popularni glazbenik nema ni od svog drugog albuma.

Svoj istančani pop senzibilitet, moćni vokal i već spomenute emotivne stihove Calum Scott će večeras prenijeti uživo zagrebačkoj publici kao što je to učinio i na Anteni Zagreb. U tome će mu pomoći njegov odličan prateći bend koji uključuje gudačku sekciju s violinom i violončelom.

Kao zagrijavanje prije nastupa Caluma Scotta na pozornicu Boogalooa će izaći također mladi autor i pjevač, Mitch James s Novog Zelanda. Svima koji su na vrijeme kupili ulaznice ne preostaje ništa drugo nego uživati.



