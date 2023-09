Nakon dvije godine, bend Nemanja napokon pred zagrebačkom publikom: "Imat ćemo preparty, koncert i after party!

Na koncertu će predstaviti svoj posljednji album Voodoo Beat koji je već naišao na odlične reakcije kritike, kao i publike na ljetnim festivalima.

Nakon što su novim albumom Voodoo Beat zatvorili svoju Ezoteričnu trilogiju, pulsko-zagrebački global beat bend nemanja će napokon izaći pred zagrebačku publiku. Dvije godine nakon posljednjeg koncerta u glavnom gradu, predstavit će album, ali i cijelu trilogiju u četvrtak, 21. rujna u Petom Kupeu!

Nemanja je projekt autora i glazbenika Luke Šipetića koji se široj javnosti prvi put predstavio 2019. svojim albumom Tarot Funk. Spoj plesnog istočnjačkog i anatolijskog funka okupan mističnim simbolima tarota zaintrigirao je publiku, ali i kritiku. Ubrzo je lansiran bend koji je brzo zaokupio pozornost regionalne scene, dok je album poharao regionalne, ali i europske glazbene ljestvice, čime je potvrdio da nemanjin specifični glazbeni stil ne poznaje granice.

Intrigantan melting pot raznih world music stilova i konceptualne tematike obavijene misticizmom nastavio se i na drugom albumu Cosmic Disco. Pod utjecajem Tibetanske knjige mrtvih i naizgled nespojivih stilova poput cumbije, tajlandskog funka i afro-funka nemanja je nastavio svoj uspješan koncertni pohod i uspjeh kod kritike. Album je, unatoč koroni, predstavljen od Ljubljane do Skoplja, a bend je u posljednje dvije godine usredotočen na live svirke i eksperimentiranje sa zvukom.

Aktualni album Voodoo Beat ide u smjeru daljnjeg razvijanja zvuka. Vrući afro-kolumbijski ritmovi, karipski dub i tropska egzotika namijenjeni su da uzdrmaju publiku u klubovima, a reinterpretacija poznatog mita o Orfeju i Euridiki, uz suptilne aluzije na dva kultna filma "Orfej" (Jean Cocteau, 1950.) i "Crni Orfej" (Marcel Camus, 1959.), pruža savršeno gradivo za one koji uživaju u konceptualnim albumima u udobnosti kauča.

"Dugo se kuhao ovaj album i sretan sam što pred zagrebačku publiku možemo dostaviti naš melting pot ritmova i melodija u nadi da će svi plesati od početka do kraja. Zato smo se i potrudili složiti zaokružen program - preparty, koncert i after party - sve u znaku i vibeu nemanje! Dođete na koncert - i ne morate nigdje do jutra! Vjerujem da ćete izguštati tu večer i zabaviti se jer ja sigurno hoću", kaže Luka Šipetić.

Publika je već odlično prihvatila album na nekoliko koncerata te nastupa na festivalima ovog ljeta na Krku, Korčuli, Lastovu i u Makarskoj. Slijedi i svirka na SHIP festivalu u Šibeniku gdje će nastupiti uz poznati talijanski bend Nu Genea, a sve će kulminirati koncertnom promocijom albuma u Petom Kupeu te nastupima u regiji.

Svoje egzotične i plesne zvukove Luka će podijeliti uz pomoć benda kojeg čine i Matej Perić, Karlo Lugarić, Laura Matijašević i Ana Kovačić – te ponekog gosta iznenađenja. Program će započeti uz Dj-e već u predvečernjim satima na terasi kluba.

