Tužna životna priča bivše supruge Zvonka Bogdana tjera suze na oči, umrla je sama i zaboravljena od svih u malenoj sobi

Gizela Vuković bila je slavna srpska glumica koja je snimila desetke uloga, no život je nije mazio čak ni u posljednjim danima života.

Legendarna srpska glumica Gizela Vuković za svog je života bila jedna od najvećih i najtalentiranijih glumačkih zvijezda, no posljednje dane provela je u velikoj tuzi i neimaštini, točnije na rubu egzistencije.

Uz to je bila poznata i kao supruga pjevača Zvonka Bogdana, koji je bio njezin drugi suprug, nakon što se razvela od prvog koji nije bio poznata ličnost kao ona i s kojim je dobila kćer Milicu. No ona i Zvonko razišli su se i nisu ostali u dobrim odnosima.

"O braku s njim ne želim govoriti. Razišli smo se davno i što se tu više može reći. Manite me njega. Ne želim ga se sjećati. Odavno nisam u kontaktu s njim, ne zanima me uopće. Meni on nikada nije značio. On je taj koji se zakačio za mene, balavac je bio. Od njega mi ništa ne treba, a za ljubav svog života, glumca Josipa Bajića, nažalost, nisam se mogla udati. Bilo je raznih prepreka, ali znam da me je veoma volio, a i ja, bogami, njega", izjavila je jednom prilikom.

Gizela je bila i dobitnica Zlatne arene na Pulskom filmskom festivalu za ulogu Dane Jezdić u filmu "U raskoraku", no zbog financijskih problema našla se u nevolji i počela živjeti u sobici jednog hotela koju je mogla plaćati tek nekoliko mjeseci.

"Kada sam iz Subotice krenula u Beograd, otac Toma i mama Viktorija prodali su moj dio zemlje i dali mi da kupim sebi stan tamo. I jesam, u Nemanjinoj broj tri. Stanarsko pravo prenijela sam na kćer, a onda su stigle nesretne devedesete. Kćerina agencija počela je gomilati dugove, neki ljudi, valjda zelenaši, izbacili su nas na ulicu. Često smo, potom mijenjale podstanarske sobičke, gomilale dugove. U tim neprekidnim seljakanjima izgubila sam sve fotografije. Nemam, djeco, niti jednu staru sliku, niti jednu. Ne znam ni gdje mi je ostala 'Arena'", otkrila je Gizela svojevremeno za Novosti.

Dodala je i kako je tražila pomoć, no uzalud.

"Ne znam koga nisam pitala za pomoć. Međutim, svi su me zaboravili", priznala je.

Već je tada imala osjećaj da neće više dugo živjeti i teško se kretala, a unatoč tome brinula se o kćeri koja se razboljela i autističnom unuku Branku.

"Kći Milica danima je bolesna, ne ustaje iz kreveta, dok je unuk Branko autističan, pa vrlo rijetko izlazi iz sobe. Ja dalje od hodnika hotela nisam kročila niti jednom u prethodnih 11 godina. Jedva se krećem pomoću ove stolice", izjavila je tada kroz suze.

Socijalni radnici predložili su joj da se preseli u starački dom, no odbila je to jer nije htjela napustiti kćer i unuka. Gizela je preminula 29. ožujka 2015. u dobi od 89 godina, sama i zaboravljena od svih.

