Zdravko Škender s tugom se prisjetio sina koji je preminuo u 39. godini: "Bio si smisao mog života"

Zdravko Škender objavio je dirljivu posvetu posvećenu preminulom sinu Tomislavu od kojeg se zauvijek oprostio.

Naš pjevač Zdravko Škender s tugom se prisjetio svog prerano preminula sina Tomislava, kojem je druga godišnjica smrti i na svom Facebook profilu mu uputio dirljivu poruku.

"Dragi sine, na današnji dan si otišao na nebo u najljepšim godinama života. Ostavio si nas sa tisućama pitanja na koje nikad nisam dobio odgovor, zašto? Bio si smisao mog života. Davao mi snagu da se borim i idem naprijed. S tobom je otišlo sve. Zauvijek u mom srcu i nek te čuvaju dragi anđeli! Voli te tvoj tata", napisao je 71-godišnji Zdravko uz Tomislavovu fotografiju koju je podijelio na profilu.

"Počivao u miru Božjem, neka ga čuvaju Anđeli nebeski", "Tužno", "Držite se hrabro, vaš sin je uvijek s vama", "Tebi Zdravko neka bude mir u duši i srcu jer ga voliš", neke su od poruka podrške koje su uputili prijatelji i obožavatelji.

Tomislav je iznenada preminuo u dobi od 38 godina, a Zdravko ga je dobio u braku sa suprugom Anđelkom, s kojom ima i kćer Kristinu.

Šibenskog pjevača u životu je sreća često zaobilazila. Zbog prometne nesreće u Crnoj Gori ostao je trajno prikovan za invalidska kolica prije 40 godina, a posljednjih nekoliko godina tragedije su se nizale jedna za drugom te je osim sina izgubio majku i brata, a raspao se i njegov brak.

U nošenju s tugom pomogla mu je glazba kojom je, kako kaže, inficiran od malih nogu i ona ga vodi na neka ljepša mjesta.

"Moja publika daje mi energiju, a moj svijet je glazba. Životne kalvarije nisu me zaobišle, ali ja se i dalje ne predajem. To sam ja! Uvijek beskompromisni borac u ono što vjerujem!", kazao je Škender za IN magazin kada se s pjesmom "Mala Istrijanka" vratio u javnost nakon sinove smrti.

Pjesma je odala i da je Zdravko nakon razvoda braka pronašao novu ljubav, no o ženi koja mu je zarobila srce još nije odao previše.

"Samo ću vam reći da je lijepa, jednostavna i duhovita. Bila je to ljubav na prvi pogled, najljepši poklon za mene. Dogodila se ljubav između nas dvoje, ali ne bih više o tome", rekao je pred kraj 2020. godine za IN magazin.

