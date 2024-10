Pogledajte vi te frajere! Žiri MasterChefa u novu epizodu dolazi na motorima, evo i zašto!

Završnica gastroduela na otvorenom donosi zanimljive zadnje minute kuhanja. Timovi će pokazati različite pristupe, no unutarnje napetosti posebno će se odraziti u crvenom timu pod vodstvom Eni. Neslaganja između kandidata zaduženih za kuhanje i onih zaslužnih za osmišljavanje PR strategije unijet će nemir.

U nadolazećoj epizodi MasterChefa gledatelji će svjedočiti napetoj završnici gastroduela na otvorenom, gdje će posljednje minute kuhanja biti ključne za konačni ishod. Timovi pod vodstvom Ivane i Eni suočavaju se s visokim pritiscima kako bi osigurali najbolje okuse i pripremili jela kojima će nastojati osvojiti što bolje ocjene žirija i gostiju. ''Prezadovoljan sam s mesom jer povukao je sve sokove citrusa'', ponosno će istaknuti Ivo iz crvenog tima koji je svojim roštiljskim umijećem oduševio i Eni.

No, atmosfera neće među svima biti pozitivna. Dok kuhari dovršavaju jela, PR-ovski dio tima priprema štandove za prezentaciju gostima, međutim, Doris i Petar dolaskom do kuhara izazivat će nemir. ''Doris je unijela malo nemir. Sve je funkcioniralo dobro dok ona nije došla'', reći će Eni, dok će Bonaventura izraziti svoju frustraciju: ''Stojim za roštiljem, pečem meso, svi smo u panici, radimo sve da izbacimo to jelo, a ti vičeš.''

Timovi će gostima po završetku kuhanja prezentirati bogate menije, no žiri će uočiti greške i obavijestiti kandidate da su zbog prevelikih ambicija u pripremi jela izgubili na kvaliteti. Tko će odnijeti pobjedu u ovom gastroduelu, prvom timskom izazovu u sezoni u kojem umjesto tri kuhaju dva tima, doznat ćemo večeras!

A zašto se u novoj epizodi MasterChefa žiri dovezao na motorima, pogledajte večeras u 22.15.

Posljednja ispala kandidatkinja je Ljiljana Milovanović Ferenčić

