Žanamari se javila novim golišavim fotografijama, a do izražaja je osim mišića došao i detalj kojeg trajno nosi na leđima!

Žanamari Perčić objavila je nove fotografije s mora, a opet je pozirala u crvenom kupaćem kostimu koji je njene pratitelje već jednom ostavio bez daha.

Žanamari Perčić pohvalila se s nekoliko novih fotografija na kojim je pozirala u morskom plićaku, a za ovaj fotošuting opet je odabrala crveni dvodijelni kupaći kostim kojim je već jednom raspametila svoje pratitelje.

Javnost se ne može nadiviti sjajnoj figuri ove žene koja ima 41 godinu, a za ovakvu figuru vjerno je radila u teretani.

''Krojen po tebi'', napisao joj je u komentarima voditelj i prijatelj Dalibor Petko, a svi ostali složili su se s njim u mišljenju o ovom kupaćem kostimu.

''Goriiiš'', ''Uvijek predivna'', ''Kako si zgodna'', pisali su joj ostali pratitelji.

Na nekim fotografijama Žanamari se okrenula leđima, a tu je do izražaja došla i njena tetovaža na leđima. Perčić ima istetoviranu ružu iz koje se prostire jedno krilo na njezino lijevo rame.

Inače, Žanamari na Instagramu prati preko 200 tisuća ljudi, a ona ih redovno časti svojim izazovnim fotografijama i hvali se brutalnom figurom.

A osim besprijekornom figurom, na kojoj naporno radi cijele godine, Žanamari se može pohvaliti i natprosječnom inteligencijom, ima IQ 156.

"Što se tiče mog IQ-a, to kad se dobro naspavam, onda je možda još tu, ostaje nešto, ali u posljednje vrijeme ne spavam baš. Ako bude nekih nepromišljenih poteza u idućih nekoliko mjeseci, nemojte to pripisati krivom nalazu MENSA-e, molim vas", našalila se nedavno u IN magazinu.

