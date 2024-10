Izbio sukob između Davora i Martine poslije vatrenog showa: ''Ajmo ono, osnovna kultura...''

Vatrene trikove nogometnom loptom hrvatskoj je publici u showu Supertalent predstavio Kostarikanac Willy Elastico.

''Sa zapaljenom loptom jednom sam si skoro zapalio i lice i noge. No evo dobro sam, nije se dogodilo ništa strašno, bar zasad. Smatram da čovjek može uspjeti u onome što si zacrta, ako jako puno vježba. Ja sam počeo vježbati s 10 godina sa starom ispuhanom loptom'', ispričao je Willy Elastico prije nego što je stao na pozornicu showa Supertalent te dodao.

''Moja si obitelj tada nije mogla priuštiti da me upiše na nogomet ili mi kupi loptu. Nije me to demotiviralo, vježbao sam s bilo čime. Prije tri godine sam odlučio doći u Europu. Nastupao sam na semaforima i trgovima te su me ljudi ondje upoznali kao Willyja Elastičnog. Zahvalan sam Bogu što sam danas ovdje. Želim svoju obitelj učiniti ponosnom'', najavio je.

A Martina nije očekivala puno kad ga je vidjela na pozornici.

''Joj Isuse što mi je to dosadno gledati'', izjavila je Martina prije nego što je počeo sa svojom izvedbom.

A onda je uslijedio pravi vatreni show - trikovi s loptom i vatrom.

''Ok, ovaj je fakat dobar, kad zapali sve'', promijenila je Martina mišljenje.

''Ovo još nismo vidjeli'', složili su se voditelji Frano Ridjan i Igor Mešin.

Žiri je bio oduševljen viđenim.

''Fenomenalan show, tehniciranje, zaista, vidjeli smo svega i svačega, ali ovo je bilo baš dobro, čista desetka od nastupa. Kakve su to cipele koje ne gore'', pitala se Maja Šuput.

Sukob između Martine i Davora

''Super show'', zaključio je Davor, a došlo je do malog sukoba između Martine i Davora kad je red došao na Martinin komentar.

''Davore, ajmo ono osnovna kultura. Kad kolega priča, pustiš da pričam ili ako mi trebaš proturiječiti, onda pričekaš da kažem, jer ovo prekidanje...'', odvratila mu je Martina,

''Ispričavam se, pričekat ću'', dodao je Davor.

Martina se smirila i vratila na Willyjev nastup.

''Ja nisam favorit freestylea, ali već tehniciranje s loptom je bilo iznad svega očekivanog i viđenog, ovaj dio s gorućom loptom, obožavam vatru'', komentirala je Martina.

Willy je prošao dalje.

