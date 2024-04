Zavodnik iz telenovela izgleda gotovo jednako kao na početku karijere, razliku čini sitnica, ali postoji nešto čime se nimalo ne može pohvaliti!

William Levy slovi za jednog od najseksipilnijih muškaraca na svijetu kojeg su žene zavoljele zbog uloga u sapunicama,

Glumac William Levy stekao je titulu miljenika žena čim se prvi put pojavio u estradnom svijetu, prvo kao maneken, a onda kao glumac u telenovelama.

Naočiti 43-godišnjak i zvijezda serije "Oprezno s anđelom", već je nekoliko puta proglašen i najseksepilnijim muškarcem na svijetu, ali mnogi se pitaju kako Levy i nakon svih ovih godina izgleda jednako kao i na početku karijere, to jest u svojim najboljim danima, jedinu razliku čine sijede na bradi.

No ono čime se Levy ne može pohvaliti jesu njegove brojne afere.

Pogledaji ovo Celebrity Seks skandali i afere umalo su uništili njegovu svjetsku karijeru, a sve je najviše šokirao broj žena s kojima je navodno prevario svoju suprugu!

Naime, William je proveo 17 godina u braku s glumicom Elizabethom Gutiérrez, za koju je tvrdio kako je ona jedina žena u njegovu životu, i iako su mnoge patile i pate za njim, čini se da to ipak nije bilo tako.

Slažete li se s tim da Levy izgleda jednako dobro kao i prije? Da

Ne Da

Ne Ukupno glasova:

Tijekom posljednjih nekoliko godina pročulo se za nekoliko njegovih tajnih veza. Između ostalog bio je s kolegicom Ximenom Navarrete, s kojom je glumio u telenoveli "Oluja u srcu". Ona je sama progovorila o njihovoj aferi, a njihove zajedničke fotografije osvanule su i na naslovnicama medija.

Najveća afera bila mu je ona s glumicom Jacqueline Bracamontes, kojoj se čak zaklinjao da će ostaviti suprugu zbog nje. Ona je također o svemu javno progovorila, i to u svom romanu. Priznala je da je vezu s Williamom prekinula tek kada je saznala da on i supruga čekaju drugo dijete. On je sve demantirao, ali malo tko je povjerovao u njegovu priču.

Pogledaji ovo Celebrity Zavodnik iz telenovela suprugu je prevario više od 80 puta, no i dalje svojim golišavim fotkama baca žene u trans!

Novi problemi pojavili su se nakon što je protiv njega podignuta optužnica da je namamio maloljetnicu u sobu jednog hotela te ju prisilio na spolni odnos. Optužnica je kasnije povučena, no William nikada nije zanijekao da je spavao s dotičnom djevojkom, već je izjavio kako mu je lagala o tome koliko godina ima.

U jednom se trenutku činilo kako Elizabeth neće više prijeći preko njegovih preljuba jer je s njihovo dvoje djece jednom bila napustila njihov zajednički stan, ali mu se nakon nekog vremena ipak odlučila vratiti dok nije kasnije konačno stavila točku na njihov brak.

Pogledaji ovo Celebrity Ljepotanu iz telenovela koji opako nalikuje Bradu Pittu seks-skandali potpuno su uništili reputaciju, ni ono najbitnije nije uspio spasiti!

Williamu odoljeti nije mogla ni slavna pjevačica Jennifer Lopez. On se 2011. godine pojavio u njezinu spotu za pjesmu "I'm into you" u kojem ju nije ispuštao iz strastvenog zagrljaja. Međutim, nakon toga je njegova karijera zapravo krenula silaznom putanjom, i to sve zbog njegove velike želje da se probije u Hollywoodu, zbog čega je redom odbijao angažmane u telenovelama. Njegove želje i planovi nisu se ostvarili, a spletom okolnosti ubrzo je doživio i financijski krah.

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Haris Džinović proveo noć u policiji nakon drame s bivšom suprugom Melinom, doveo ga je njihov sin kojem se majka nije ni javila!

1/5 >> Pogledaji ovu galeriju +0 inMagazin Amerikanka hrvatskih korijena o navikama i mitovima Hrvata koje dijeli sa svojim pratiteljima: ''To je jedan od razloga zašto sam ostala ovdje!''