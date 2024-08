Vlatka Pokos potvrdila je glasine o prekidu s bivšim ragbijašem: ''Sreća žene poput mene odavno ne ovisi o muškarcu''

Vlatka Pokos objavom na Instagramu potvrdila je prekid veze s našim bivšim ragbijašem Većeslavom Holjevcom.

Vlatka Pokos potvrdila je višetjedna šuškanja o prekidu veze s našim bivšim ragbijašem Većeslavom Holjevcom.

Objavom na društvenim mrežama otkrila je da više nisu zajedno, ali i zašto je tome tako.

''Ponukana brojnim napisima u medijima o prekidu moje veze popraćenim sugestivnim interpretacijama svake moje Insta objave, želim reći sljedeće: da, Većeslav i ja prekinuli smo vezu. O njemu mogu reći sve najbolje, ostali smo u prijateljskim odnosima. Ne, nitko nikog nije želio kontrolirati; to zreli ljudi ne rade. Ponekad se u životu sretne dvoje dobrih ljudi, no to ne znači da su dobri i zajedno. Nikad neću razumjeti interes javnosti i medija za moj privatan život ali eto, enigma je riješena. Uostalom, u Hrvatskoj za mene, za sad, nema mjesta u profesionalnom smislu stoga sam opet napustila Lijepu Našu. Sve vas puno pozdravljam i volim'', napisala je Vlatka.

''Život u dvoje može biti lijep ali nikako pod svaku cijenu. Isto tako, sreća i ispunjenost jedne zrele žene, poput mene, odavno ne ovisi o ljubavi muškarca. Najviše od svega na svijetu volim i cijenim svoju slobodu i samostalnost!'' dodala je još.

Vlatka je s glavnim tajnikom Hrvatskog ragbijaškog saveza ušla u vezu prije tri mjeseca, a upoznali su se u avionu. No ljubav nije dugo potrajala.

