Zbog Kumova se vratio na male ekrane nakon dugo vremena i jednog traumatičnog iskustva: "Te moje životne lekcije su bile doista teške"

S Vladimirom Tintorom razgovarali smo o seriji "Kumovi", u kojoj glumi Aljošu Gotovca, a prisjetio se i jednog ružnog iskustva te je s nama podijelio lekcije koje je iz toga izvukao.

Glumca Vladimira Tintora od ove jeseni gledamo u novoj sezoni hit-seriji Nove TV "Kumovi" kao Aljošu Gotovca.

Tintor s ostatkom glumačke ekipe trenutačno snima nove nastavke serije, a evo kako mu je bilo vratiti se na set nakon kratke pauze.

"Vratiti se na set meni je poput onih situacija kad se sa bliskom osobom silom prilika ne sretnete dugo. I onda kad se konačno sretnete, samo nastavite tamo gdje ste stali. S istom ljubavlju s kojom ste se nakratko rastali. Mi smo na 'Kumovima' jako povezana ekipa, već smo upisani u DNK jedni drugima, pa je, da odgovorim na pitanje, povratak na set kao neko prijateljsko okupljanje. Osim toga, snimamo već skoro dvije godine. Statistički gledano, više smo u nekim trenucima sa svojim televizijskim obiteljima nego sa svojim realnima, više sam u Aljošinoj odjeći nego u svojoj. Naravno da se tako povežeš s likom koji igraš, a i s ljudima s kojima svakodnevno radiš, tu, naravno, mislim i na tehničku ekipu, i svakako da mi je nedostajao taj svijet koji smo stvorili. Mala stanka bila je potrebna i dobrodošla, ali samo je pojačala veselje ponovnog susreta. Toliko sam zahvalan što su mi ti ljudi ušli u život unutar ovako dobrog i lijepog projekta da su mi doista nedostajali svi", kazao nam je Vladimir.

Najavio je i što gledatelji mogu očekivati u novim epizodama, a izdvojio je i nešto što je njega posebno razveselilo.

"Novi nastavci serije doista su zanimljivi, puni ljudskih priča. Neki dan bio mi je posebno zabavan jer smo Vedran i ja imali manji 'maraton' vrlo duhovitih, zaigranih scena. Kako i Macani i Gotovci imaju puno novih briga, pravo osvježenje bile su scene u kojima su Vinko i Aljoša na trenutak pomislili da drže konce u svojim rukama", ispričao nam je glumac.

Uz veselu atmosferu i složnu ekipu, na setu su neizbježne i anegdote, a Vladimir nam je otkrio i tko je na setu zadužen za najviše smijeha.

"Anegdote u glumačkom poslu uglavnom su vezane za dobronamjerne spačke. Međutim, snimanje je dosta intenzivno i vremena za spačke baš i nema. No svako malo zna se prolomiti smijeh u pauzama između scena u našoj glumačkoj sobi jer je netko nešto dobacio, prepričao ili se ljudski našalio na svoj račun. Najveći su zabavljači u tom smislu Petra Kraljev, Stojan Matavulj i Vedran Mlikota", tvrdi Tintor.

Vladimir je nedavno na setu "Kumova" proslavio i svoj 45. rođendan, a to je drugi rođendan zaredom koji je proveo radno.

"Prošle sam godine na svoj rođendan snimao koprodukcijski dugometražni film u režiji Gorana Stolevskog. Na snimanje tog filma stigao sam gotovo direktno sa snimanja 'Kumova'. Ove godine poklopilo se da opet snimam na svoj rođendan, i to u ekipi 'Kumova', i bolju si želju nisam mogao zamisliti nego da svoj rođendan proslavim radno, i to među tako talentiranim i dragim ljudima. Kako sam ljetno dijete, nisam nikad stekao naviku slaviti rođendan jer bi se preko ljeta svi prijatelji razbježali po raznim ljetovalištima, teško je bilo imati kvorum, tako da je situacija ove i prošle godine baš win-win", istaknuo je.

Ova serija obilježila je njegov veliki povratak na mele ekrane, evo koliko mu se zbog uloge u "Kumovima" posljednjih godina promijenio život.

"Dakako da se promijenio. Ovo razdoblje života sigurno ću pamtiti po 'Kumovima'. Možda još uvijek nisam ni svjestan koliko se život promijenio, ali je neizbježno promijenjen. Kako i ne bi bio kada živim dječačke snove. Nekad se moram uštipnuti kako bih se uvjerio da to da su oko mene tako divni ljudi koje poštujem i cijenim nije samo san. Milan Štrljić, između ostaloga, bio je moj glumački idol. I ta situacija u kojoj ja s njim pijem jutarnju kavu i ponavljam tekst pred scenu gotovo mi je nevjerojatna. S druge strane, susreti s publikom uvijek su toliko ugodni jer su ljudski i svakako imponira kad se neko poistovjeti s ulogom koju igrate. Za glumca nema veće sreće. Zahvalan sam na tome. Takvo vas iskustvo promijeni", kaže glumac.

Kumovi su najgledanija serija u Hrvatskoj, pa nas je zanimalo i je li mu zbog toga postalo teško prošetati ulicom, a da ga nitko ne zaustavi.

"S obzirom na to da sam vrlo rano na setu, a završavamo kasno u danu, teško da me itko sretne", kaže kroz smijeh i dodaje: "Ali 'Kumovi' su baš ušli pod kožu publici, što mi je neizmjerno drago. I tu smo dosta dugo, skoro svaku večer u srcima te publike. Oni nas zbilja već poznaju. U domovima smo im, gotovo kao članovi obitelji. I to je tako lijepo vidjeti u očima kad vas sretnu u dućanu ili na ulici."

A koliko je Vladimir privatno sličan Aljoši?



"U svaku ulogu glumac da veliki dio sebe, to je neizbježno. Sigurno da sam i dio svojih osobina 'posudio' Aljoši. Ali isto tako, siguran sam da se dio Aljošinih osobina nekako i na mene prenio. Fino smo se utkali. Privatno sam strpljiv i trudim se razumjeti svakog, čak i onoga s kim se ne slažem. To su, recimo, samo neke od osobina u kojima vidim sličnost", otkrio nam je.

Prije nekoliko godina puno se pisalo o njegovu privatnom životu, pretrpio je i jedno traumatično iskustvo, a evo kako sada gleda na to.

"Baš posljednjih godina razmišljam o tome kako sam zahvalan na svemu što mi se dosad dogodilo u životu. Bilo dobro ili loše. I nije da priželjkujem loše stvari, dapače, ali svaka nekakva je nelagoda, htjeli mi to ili ne, prilika da nešto naučimo, prilika za neku lekciju. Pa kad već nelagoda naiđe, onda to trebamo iskoristiti za rast", smatra glumac.



"Te moje životne lekcije bile su doista teške, ali ne mislim da su teže od ičijih drugih. Čak su usporedbi s nečijim izazovima zapravo mačji kašalj. Svatko nosi svoj teret, križ, kako god to zvali. I kad već često ne možemo jedni drugima pomoći, najbolje što možemo učiniti jest barem ne odmagati drugima i ne otežavati ionako težak životni put. Život je lijep. I da, život je težak. Ali ga to ne čini ništa manje lijepim. Da sad mogu onom Vladimiru koji se tada našao u vrtlogu očaja reći bilo što, rekao bih mu: Bit će bolje, samo vjeruj! Kroz ovo očito moraš proći, ali proći ćeš. Samo vjeruj!'" ističe.

Na kraju je uputio poruku svim vjernim gledateljima "Kumova".

"Želim zahvaliti gledateljima što nas tako vjerno prate. Velika je čast biti dio ovog projekta koji je publiku toliko dirnuo. Veće nagrade od toga nema", poručio je Vladimir Tintor.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Slavni otac nije ju htio vidjeti niti čuti za nju čak deset godina, ali nove paparazzo fotke govore da se ipak predomislio!

1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Nekad i sad Jedna od najljepših splitskih manekenki iz javnosti se povukla nakon udaje za kralja svadbi, a pogledajte kako danas izgleda!