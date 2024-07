Brojne svjetske zvijezde stigle su na vjenčanje sina milijardera, donosimo djelić raskošne atmosfere s trodnevnog slavlja!

Vjenčanje godine održano je u Indiji. Oženio se sin multimilijardera Mukesha Ambanija. Nakon mjeseci priprema i najavljivanja, prvi dan glamuroznog događaja je prošao u znaku svjetskih zvijezda, koje su bile među uzvanicima. Trodnevnu proslavu su platili oko 600 milijuna dolara, što je približno 0,5 posto njihova bogatstva.

Kad se ima novca, onda nema granica. Pa svadba može izgledati kao koncert.

Najbogatiji čovjek u Aziji Mukesh Ambani svojem je najmlađem sinu Anantu sve pripremio. Indijski tajkun i milijarder svadbu je pretvorio u holivudski događaj.

Na crvenom tepihu - od sestara Kardashian, do glumice Priyanke Chopre i njezina supruga i pjevača Nicka Jonasa, kao i hrvača i glumca Johna Cene. Na popisu je bio i predsjednik Fife Gianni Infantino, kao i drugi sportaši, poslovnjaci i političari, uključujući Tonyja Blaira i Borisa Johnsona. Uz brojne indijske slavne osobe.

Indijski mogul na čelu je konglomerata koji pokriva praktički sve - od petrokemije, nafte i plina do telekomunikacija i maloprodaje. Njegov sin, mladoženja, nadzire dio za obnovljivu i zelenu energiju i vodi centar za spašavanje životinja.

Slavlje su počeli još u ožujku kada su organizirali četverodnevnu zabavu.

I za to su doveli svjetske zvijezde. Nastupali su, među ostalima, Justin Biber i Rihanna. U goste su došli i Bill Gates i Mark Zuckerberg.

Zbog svadbe je promet u jednom od najgušće naseljenih dijelova Mumbaija djelomično blokiran četiri dana. I sve se to događa u zemlji čiji je BDP po glavi stanovnika gotovo tri puta niži od Kosova.

"To što rade je i više nego apsurdno. Da, imate bogatstvo, shvatili smo da imate bogatstvo, ali to je to. Nema potrebe da se toliko razmeću", smatra Devanshi Zaveri, koji živi u blizini prebivališta Ambanija.

"Iskreno, mislim da su Ambanijevi, da to nije ni jedan posto njihove ukupne neto vrijednosti. Pomaže gospodarstvu, ekstravagantno je, ali je u redu", kaže Kashish Mumjiani iz Mumabaija.

Milijuni koji žive u barakama s limenim krovovima ne vide ništa lijepo ni zabavno u raskoši.

"Treba razmisliti i o stanju siromašnih ljudi. Dok oni troše milijune, siromašni se bore za hranu", govori stanovnik Mumaija Mohammad Hussani.

Za tri dana proslave procjenjuje se da će Ambani izdvojiti i do 600 milijuna dolara.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Isplivao pomalo bizarni video Marka Zuckerberga s proslave vjenčanja godine, evo čemu se to nikako nije mogao nadiviti!

1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Clubzone Zbog Lepe Brene na Krku je nastao prometni kolaps, pogledajte ove nevjerojatne prizore!

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Celebrity Suprugu našeg mladog političara pamtimo s fotografija koje su prije četiri godine potresle Hrvatsku, sad je privukla pažnju na špici!