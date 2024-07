Viktoriji Rađi rođendan čestitale zvijezde Prijatelja, pogledajte videe koje su snimili samo za nju!

Viktorija Rađa na Instagramu se pohvalila rođendanskim čestitkama koje su joj uputili glumci iz serije "Prijatelji".

Supruga našeg proslavljenog košarkaša Dina Rađe, bivša pjevačica Viktorija Đonlić Rađa, ovih je dana napunila 47 godina, a sada se pohvalila i posebnim rođendanskim čestitkama.

Naime, preko videa rođendan su joj čestitali legendarni Janice i Mr. Heckles iz serije "Prijatelji", odnosno glumci Maggie Wheeler i Larry Hankin.

"Oh, my God!!!!!!! Generalno, što idem starija, sve me manje uzbuđuje i veseli moj rođendan. I onda se dogodi to da moj dragi prijatelj Vojan Koceić aka J.Lo, iste neke srodne duše i glave ko ja (stalno mislim da smo možda negdje u korijenima dijelili isti panj) napravi za mene nešto neeeeeviđenooooo!!! Čuvao je mjesecima video koji je organizirao za moj rođendan i jedvaaa da ne pukne na gu*icu. A onda sam ja pala na gu*icu. Ali sam obećala; I’ll keep it down, Mr. Heckles", napisala je uzbuđeno Viktorija uz čestitke, koje su izazvale oduševljenje i njezinih pratitelja.

Viktorija se ranije na Instagramu pohvalila da je rođendan proslavila u Splitu u društvu naše lijepe voditeljice Mije Kovačić te poznatih sestara plesačica Petre i Paule Jeričević.

Podsjetimo, Viktorija i Dino Rađa u braku su od 2001. godine i zajedno imaju i sinove Roka i Niku, dok Dino iz braka s bivšom košarkašicom Željanom ima još i sina Duju.

