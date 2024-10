Fanovi Vesne Pisarović konačno dolaze na svoje nakon dugih 19 godina: ''Dobila sam inspiraciju...''

Vesna Pisarović na Radio Dalmaciji otkrila je kako je jutros u Splitu napisala stihove za svoju novu, dugoočekivanu pop pjesmu, prvu nakon 19 godina.

Ususret velikom koncertu na splitskim Gripama, 26. listopada, Vesna Pisarović gostovala je u programu Radio Dalmacije u showu ''Dobar dan Dalmacijo''.



''Nikad nisam mislila da ću pjevati na Gripama niti u Areni Zagreb, ali eto, to je valjda nešto što ti zvijezde ''pripišu'', što je izvan tvoje kontrole, ali mogu reći da sam sretnica'', kazala je Vesna voditeljima Ines Nosić i Gordanu Vasilju.



Domaću glazbenu zvijezdu za grad podno Marjana vežu prelijepe uspomene i najvjernija publika s početaka njezine karijere kada je imala tek dvije pjesme. A upravo u Splitu završila je svoju novu, dugoočekivanu pop pjesmu, prvu nakon čak 19 godina, koju će snimiti za nekoliko dana.



''Pa svo ovo vrijeme sam stvarala, ali nekako nisam znala kako, kome, koji zvuk, jer ustvari predugo sam se bavila jazzom. Tako da sam razmišljala, puno toga je bačeno u koš, puno snimaka je na hard disku i možda će jednog dana biti objavljene, ali evo, tek sada sam ovo ljeto dobila ideju nakon svih ovih silnih koncerata kako, kome i što ja to želim reći s toliko i toliko svojih godina. Nisam htjela forsirati dok sama nisam osjetila da se želim izraziti na način da vjerujem u to, a ne zato što to karijera traži ili ne znam tko to traži. I jutros sam se probudila u Splitu, i uz pogled na more sam zapisala prvi vers s kojim sam se dugo mučila, sjeo je, kako mi to kažemo muzički'', otkrila je popularna pjevačica.



Iako je s Ozrenom Pupovcem u braku 15 godina, suprug je, rijetko prati na koncertima pa tako neće doći ni na Gripe.



''Neće doći. Moj svijet glazbe je moj svijet, rekla bih i tu imam svoje ljude. To je jedan paralelni svijet uz ovaj drugi svijet i njih ne miješam'', rekla je.



Na pitanje kakva je Vesna privatno u svoja četiri zida, odgovorila je:



''Živim jedan dosadan život. Obožavam kuhati, družiti se i jesi i popiti, ali većinom toga nema – radim, vježbam, spavam. Problem je taj moj glas, da sam možda neki drugi instrument, možda bih više uživala u zabavi, ali ovako malo živim svećenički.''



Vesna je otkrila i kako je nedavno udomila mačku.



''Došla je prije dva mjeseca kod mene, sva nikakva, s jednim okom i puna buha i sad je moja. Zove se Maz, ali sad je već postao muškarac pa ga zovemo Ferdinand.''



Odgovarajući na pitanja slušatelja priznala je kako bi voljela snimiti duet sa Zdravkom Čolićem, a otkrila je i da je slika u novčaniku iz njezina velikog hita ''Jutro donosi kraj?'' bila bratova.

