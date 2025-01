Pogledajte nestvarne prizore spaljenih domova najvećih holivudskih imena!

Kalifornijski vatrogasci već drugi dan zaredom bore se s velikim požarom koji je dosad progutao područje Pacific Palisades, a konstantni udari vjetra koji nerijetko dosežu 160 km/h otežavaju vatrogascima gašenje.

Više od 100 tisuća ljudi moralo je biti evakuirano iz svojih domova, a čak 50 tisuća kuća trenutačno je na udaru stihije čiji se uzrok još ne zna.

Brojne slavne osobe su također morale napustiti svoje kuće, od kojih su neke u potpunosti izgorjele. Kuća Billyja Crystala, u kojoj je zajedno sa suprugom Janice živio od 1979., izgorjela je do temelja, a jedini dio koji je ostao čitav je teniski teren.

Billy Crystal's home - But someone the tennis court and nets appear unscathed🤔 pic.twitter.com/jqjjwgMZZd