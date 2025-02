Vedrana Rudan o suprugovoj podršci uslijed teške borbe s bolesti: "Radi sve za mene, ali što ako..."

Vedrana Rudan otvoreno je progovorila o borbi s karcinomom žučnih kanalića, emotivnoj podršci supruga i obitelji te vlastitim strahovima i nadama u najnovijem blogu.

Spisateljica Vedrana Rudan suočava se s teškom borbom protiv karcinoma žučnih kanalića. U najnovijem blogu otkrila je pojedinosti o svom zdravstvenom stanju, ali i podijelila emotivne trenutke vezane uz obitelj, posebno istaknuvši supruga, odvjetnika Ljubišu Drageljevića, koji joj je najveća podrška tijekom liječenja.

"Bila je nedjelja. Upravo sam se vratila iz bolnice. Kasno popodne na vrata su mi došla djeca i unuka. Moj me muž na kauču držao za ruku i svakih me pet minuta pitao kako sam i treba li mi nešto. Odmarali smo se poslije ručka koji je on skuhao", prisjetila se.

Da, djeca. Sin mi je ispekao omiljeni kolač, princeze ali bez šećera, bez glutena, bez... Bile su odlične i bez. Pa mi je uručio slušalice i objasnio kako ću u bolnici, ako me opet rak tamo nanese, uživati u Abbi, Gabi, Jasni Zlokić, Oliveru i onome koji me uvijek digne Johnnyju Cashu. Da, mogao bi mi ga netko preko mobitela pustiti na pogrebu.

Da. Muž. Vratila sam se iz bolnice i bila nesposobna za bilo što. Kupao me, oblačio, svlačio, navlačio mi čarapice na noge pred spavanje, mazao mi staro tijelo losionom. Ja u sedamdeset i šestoj, trideset i sedam smo godina skupa, ne mogu objasniti zašto on bez kuknjave kuha, pere, glača, prisiljava me da puno pijem, mi kemoterapičari moramo ispirati otrov iz tijela.

Poklonio mi je knjigu Paula Austera. 'To je najnovije, o starosti, piše otkačeno', rekao je. Nije je pročitao. Glavni junak priče je udovac nešto stariji od moga muža. Došla sam do sredine knjige. Sedamdesetogodišnji se komad upravo spremao zaprositi šesnaest godina mlađu ženu, najbolju prijateljicu svoje pokojne žene s kojom je već spavao", piše u blogu.

Je**te! Dakle to je to. Doduše, moj me muž neće prevariti s mojom najboljom prijateljicom, sretno je udana i kaže da je bole kukovi. Ali na ovome svijetu ima toliko mlađih žena koje mi godinama govore da moj muž fenomenalno izgleda da me srce boli. Kad umrem boljet će prašinu koja će ostati iza mene i koja će osjećati svaki njegov orgazam sa prokletom vješticom. Ljubomora nikad ne umire.

A onda… Jučer sam se vratila iz Dnevne bolnice riječke onkologije. Tamo mi je 'kolega' rekao da se od raka liječi već deset godina i da se dobro osjeća. Opa! Opaaaaaa… A što ako? Nikad se ne zna. Sve je moguće. Moderna medicina je čudo

Molim vas, zaista, k’o boga vas molim, ako negdje na ulici sretnete moju djecu nemojte im reći da sam pričala s onim čovjekom. Mrtvi roditelji, živi kapital, živa žena mrtvi kapital. Ili i vi mislite da je ovo priča o ljubavi?", zaključila je.

