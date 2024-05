Jeste li primijetili detalj zbog kojeg je izbio skandal odmah na početku Eurosonga? Organizatori su se sada i ispričali!

Zbog nastupa Erica Saadea u revijalnom dijelu prvog polufinala Eurosonga izbio je skandal zbog kojeg su se organizatori natjecanja dan kasnije i ispričali.

Organizatori natjecanja za pjesmu Eurovizije ispričali su se nakon što je švedski pjevač prekršio zabranu političkih simbola noseći propalestinski šal dok je nastupao.

Eric Saade otpjevao je pjesmu "Popular", s kojom je predstavljao Švedsku na Euroviziji 2011., u uvodnom dijelu polufinalnog natjecanja u utorak navečer i to je bio najkontroverzniji nastup večeri na kojoj je Hrvatska ušla u finale, ocjenjuje AFP.

Cijelo je natjecanje donekle u sjeni sudjelovanja Izraela, koji se suočio s kritikama zbog humanitarnih uvjeta u Gazi u jeku rata protiv Hamasa.

“You may take our symbols, but you cannot take away my presence“ - Eric Saade



WE LOVE YOU ERIC. #Eurovision2024 #Eurovision #ESC2024 pic.twitter.com/5E8D3zsvWQ