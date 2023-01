Preminula kći Elvisa Presleyja, vijest je potvrdila njezina majka: ''Napustila nas je moja ljepotica''

Lisa Marie Presley (54), glazbenica i jedina kći rock'n'roll legende Elvisa Presleyja, u četvrtak je umrla nakon što je hitno prevezena u bolnicu u Los Angelesu zbog srčanog zastoja.

"Teška srca moram podijeliti razornu vijest da nas je napustila moja prekrasna kći Lisa Marie", navela je njezina majka Priscilla Presley u izjavi.

Presley je pretrpjela srčani zastoj u četvrtak u svojem domu u Calabasasu, predgrađu Los Angelesa, a mediji su izvijestili da su bolničari izveli postupak oživljavanja i dali joj epinefrin kako bi ponovno pokrenuli njezin puls.

Lisa Marie Presley rođena je 1968. i vlasnica je očeve vile Graceland u Memphisu, popularne turističke atrakcije. Imala je devet godina kada je Elvis umro od srčanog zastoja u Gracelandu 1977., u dobi od 42 godine.

Njezina glazbena karijera započela je debitantskim albumom ''To Whom It May Concern'' iz 2003. Slijedio je album "Now What" iz 2005., a oba su dospjela među 10 najboljih na Billboardovoj ljestvici albuma 200. Treći album, "Storm and Grace", objavljen je 2012.

U utorak su Lisa Marie i Priscilla Presley prisustvovale dodjeli Zlatnih globusa na Beverly Hillsu, gdje je Austin Butler osvojio nagradu za najboljega glumca u dramskom filmu za glavnu ulogu u prošlogodišnjem biografskom filmu "Elvis".

