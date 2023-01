Naš poznati glumac otkrio je koliko se morao truditi oko 32 godine mlađe supruge te kakav je u ulozi roditelja

Naš glumac Frano Lasić progovorio je o tome kako je osvojio suprugu i opisao čari roditeljstva s 32 godine mlađom partnericom Milenom Lasić.

Naš glumac Frano Lasić za srpski je portal progovorio o privatnom životu s 32 godine mlađom suprugom i otkrio čari roditeljstva, koje ga ispunjava.

''Naravno da godine nisu samo brojke, godine donose zrelost, iskustvo, strpljenje, razumijevanje, ali i pokoju sijedu, no s godinama se čovjek treba sprijateljiti i uživati koliko je moguće u njima. Svako doba ima i svojih prednosti, pa kako divnih, tako naravno i katkad teških trenutaka. Sve je to ljudski život i treba ga živjeti punim plućima, koliko u svojim okvirima to možemo jer život je jedan i trebamo ga cijeniti'', rekao je glumac na početku razgovora za Blic.

Početak njegove veze s Milenom Lasić nije bio lak, a otkrio je i kako ju je uspio osvojiti.

''Trudio sam se osvojiti Milenu jer sam uvidio da je jedna kvalitetna, draga i lijepa osoba u pitanju. Puno priče, upoznavanja, druženja. Harmonija u braku održava se nekim zajedničkim dogovorima oko svih bitnih životnih stvari'', rekao je.

Frano i Milena u braku su od 2015. godine, a prije dvije godine rodio im se i sin Nikolas. Milena je otkrila kakav je dječačić i kako izgleda vrijeme s njim.

''Nikolas nalikuje na mene. Kada pogledam slike kada sam bila mala, to je to, s tim što ima plave oči na tatu. Zasad primjećujemo da sve oko sebe upija. Voli društvo, voli muziku, zabavu. Potrebno mu je vrijeme da procesuira svaki događaj jer sve vrlo temeljito promatra i tu je na mamu'', rekla je Milena.

A iako je pristala na brak s vrlo popularnim glumcem, Milena se previše ne pojavljuje u javnosti, a i medijsku pažnju dobro je prihvatila.

''Nisam imala potrebu nešto se specijalno navikavati. Postoje dragi i manje dragi ljudi, nebitno jesu li s javne scene ili ne.''

Otkrili su i da u obitelji slave dva Božića, a evo kako su blagdani izgledali u njihovu domu.

''Mi slavimo dva Božića, jedan u prosincu i jedan u siječnju. To su obiteljska okupljanja uz trpezu. Za Novu godinu razmijenimo poklone, svatko svakog obraduje nekom sitnicom, a svakako su prioritet pokloni za djecu. Netko iz naše obitelji obuče se u Djeda Mraza ne bi li također uveselio najmlađe. Nas najviše obraduje sreća na licima drugih kada prime poklone'', rekli su.

Upravo zbog Milene Frano se vratio i staroj ljubavi - glazbi, a bavi se i humanitarnim radom. Prije Milene Frano je bio u braku s Majom Nikšić, a zajedno imaju sina Janka. S drugom suprugom Živom Stupnik dobio je kćer Linu i sina Luku.

A s Milenom mu se potvrdila ona da je treća sreća.

