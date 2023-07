Smrt velike glazbene zvijezde šokirala je svijet, no njezina traumatična životna priča ono je što slama srca: ''Majka me seksualno zlostavljala...''

Vijest o smrti pjevačice Sinead O'Connor sve je šokirala, a njezin život nije bio nimalo lak, od zlostavljanja do smrti sina, Sinead je prošla kroz najgore.

Pjevačica Sinead O'Connor preminula je u 57. godini, a ova vijest šokirala je javnost diljem svijeta. Pamtimo ju po obradi singla "Nothing Compares 2 U", ali i po ekscentričnim istupima u javnosti po kojima je ostala poznata.

Njezin život nikada nije bio lak. Sinead je prošla kroz najveće traume koje čovjek može doživjeti, a posljednja je bila i smrt njezina sina prošle godine.

Glazbenu karijeru počela je 1987. albumom "The Lion And The Cobra", na kojem se našao i hit-singl "Mandinka". Taj joj je album donio i nominaciju za Grammy u kategoriji najbolji ženski rock-izvođač.

Često je kritizirala Crkvu, a ostat će upamćen i incident u emisiji "Saturday Night Live" 3. listopada 1992. godine, kada je poderala fotografije pape Ivana Pavla II. kao protest protiv seksualnog zlostavljanja djece u Katoličkoj crkvi.

Dva tjedna nakon incidenta, na koncertu u čast 30. godišnjice rada Boba Dylana u Madison Square Gardenu publika ju je dočekala sa zvižducima, a mnogi su ju i podržali.

Među brojnim izjavama kojima je šokirala javnost bila je i ona u kojoj tvrdi da je lezbijka, a kasnije je to demantirala pa se proglasila katoličkom svećenicom.

Potom je napadala papu Benedikta XVI. i tvrdila kako želi pristupiti Sinn Féinu. A onda je prije pet godina promijenila ime u Shuhada' Sadaqat i prešla na islam.

"Želim ponosno objaviti da sam postala muslimanka. Bio je to prirodni zaključak mog inteligentnog teološkog putovanja. Sve svete knjige vode prema islamu. Imat ću i novo ime. Zvat ću se Shuhada", napisala je tada pjevačica na Twitteru.

U svojim memoarima "Rememberings" govorila je o traumatičnom djetinjstvu i ispričala je kako ju je majka Marie fizički i seksualno zlostavljala. O tome je javno progovorila i u emisiji "Dr. Phill", gdje je majci sve i oprostila.

"Moje najranije sjećanje bilo je kako mi je rekla da se nisam trebala roditi. Nije me željela - nije htjela djevojčice, htjela je imati dečka. Ponašala se prema meni kao prema dječaku, ošišala me. Kad god bi me tukla, a to je bilo svakodnevno, tjerala me da se skinem i legnem gola na pod, raširenih ruku i nogu. Napala bi moj trbuh, želeći mi rasprsnuti utrobu i uništiti reproduktivni sustav. Željela je da prestanem biti žensko", podijelila je stravična sjećanja.

Zlostavljanje tu nije prestalo. Jednom, kad je O’Connor imala 5 godina, kaže da se obitelj spremala otići za vikend kad je njezina majka primijetila da joj na haljini nedostaje jedan od gumba.

"Prebila me tad, iznijela žarulju iz sobe, zaključala me i otišla za vikend."

Drugi put, nakon što se O’Connorin otac razveo od Marie, O’Connor je rekla da je pogriješila žaleći što joj nedostaje taj čovjek. Marie je prisilila djevojčicu da mjesecima živi u šupi koju je izgradio u vrtu - govoreći joj: "Ako ga toliko voliš, možeš živjeti u šupi."

Tad je imala samo osam godina.

Osim fizičkih batina, bilo je i ostalih stvari u vezi Marie koje je O’Connor zamjerala.

"Nije se presvlačila, nije se htjela prati. Isto za nas - pet godina života u istoj odjeći, bez pranja", rekla je O'Connor.

"Ona nije htjela napustiti kuću ili ustati iz kreveta ili prestati uzimati drogu. Nikad mi nije rekla da sam lijepa ili slatka. Smrdjela je bolesno - u njoj je postojao miris koji je bio bolestan. Bio je to miris zla."

Godinama se borila s bipolarnim poremećajem i depresijom, ignorirala je savjete liječnika, otkazivala turneje, a zbog svega je na kraju bila i hospitalizirana jer je nekoliko puta najavljivala kako će sama sebi oduzeti život.

A nakon trauma iz djetinjstva, još ju je jedna posebno dotukla, smrt njezina sina prije nekoliko mjeseci.

Tijelo sina slavne pjevačice pronašli su dva dana nakon što je prijavljen njegov nestanak. Tužnu vijest o njegovoj smrti Sinead je potvrdila na Twitteru. "Moj predivni sin, Nevi'im Nesta Ali Shane O'Connor, svjetlost mog života, odlučio je okončati svoju borbu na Zemlji te je sada s Bogom. Neka počiva u miru. Ljubavi moja, toliko te volim", napisala je na Sinead.

Njega je na vječni počinak ispratila u kričavo ružičastoj trenirci što je zaprepastilo javnost, ali ona se kasnije na Twitteru opravdavala da bi se njezinu sinu to svidjelo.

Svoj posljednji tvit pjevačica je posvetila upravo sinu:

"Bio je ljubav mog života, svjetlo moje duše. On je bio jedina osoba koja me bezuvjetno voljela. Izgubljena sam bez njega", napisala je uz njegovu fotografiju.

Sreće nije imala ni u ljubavi te se udavala čak četiri puta i svaki put se rastala.

