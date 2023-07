Glazbenica Sinead O'Connor preminula je u 57. godini, svjetska zvijezda postala je nakon obrade hita "Nothing Compares 2 U"

Preminula je Sinead O'Connor.

Sinead O'Connor preminula je u 57. godini, piše Daily Mail.

Prva asocijacija na singl "Nothing Compares 2 U" upravo je Sinéad, koju je proslavila obrada baš tog, dotad nepoznatog Princeova hita i koja je tada postala bezvremenski hit.

Tužna vijest objavljena je godinu dana nakon što je preminuo njezin sin.

Posljednji tvit pjevačica je posvetila upravo sinu:

''Bio je ljubav mog života, svjetlo moje duše. On je bio jedina osoba koja me bezuvjetno voljela. Izgubljena sam bez njega'', napisala je uz njegovu fotografiju.

Sinead je izdala deset albuma, prvi 1987., a zadnji 2012. godine. Veliki uspjeh postiže drugim albumom ''I Do Not Want What I Haven't Got'' na kojem se i nalazila "Nothing Compares 2 U". Pamtit će se i po hitovima ''This is the Day'', ''Thank You For Hearing Me'', ''This is a Rebel Song''. Njezin rad uključuje i suradnju na filmovima, ali i rad s drugim umjetnicima.

No zadnjih godina pjevačica se u medijima uglavnom spominjala u vidu skandala. U privatnom životu nizali su se problemi, i to oni psihički. Godinama se borila s bipolarnim poremećajem i depresijom, ignorirala je savjete liječnika, otkazivala turneje, a zbog svega je na kraju bila i hospitalizirana jer je nekoliko puta najavljivala kako će sama sebi oduzeti život.

Pjevačica je često isticala da je rođena u problematičnoj obitelji, a kasnije tijekom života Sinead je tvrdila da je probleme s mentalnim zdravljem počela imati jer ju je majka fizički i psihički zlostavljala dok je bila dijete.

Prije tri godine na svom je profilu na Twitteru podijelila objavu da više nije dio katoličke crkve i da je postala muslimanka. Promijenila je ime u Shuhada’ Davitt.

"Želim ponosno objaviti da sam postala muslimanka. Bio je to prirodni zaključak mojeg inteligentnog teološkog putovanja. Sve svete knjige vode prema islamu. Imat ću i novo ime. Zvat ću se Shuhada", napisala je tada pjevačica te objavila video na kojem uči muslimanski poziv na molitvu.

Sinead je otvoreno pričala o svojoj biseksualnosti, imala je četvero djece, a u braku je bila četiri puta i svaki je završio rastavom.

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Rukama je skrivala grudi jer je prekasno shvatila da haljina ispod koje se sve vidi i nije bila najbolji odabir za večeru

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Kći Heidi Klum u toplesu pokazala katastrofalne opekline od sunca, fotografirala se samo u tangama: ''Očito nisam koristila dovoljno kreme za sunčanje...''