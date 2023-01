Cetinski se pohvalio plodovima svoga rada u Istri koji nema veze s glazbom: ''Bravo, Tony, svaka čast!''

Tony Cetinski na svojem profilu na Instagramu podijelio je niz fotografija na kojima je pokazao vlastite plodove iz vrta.

Pjevač Tony Cetinski posadio je u vrtu naranče i limune pa ih obrao i pohvalio se vlastitim uspjehom i uzgajanjem.

Naime, pozirao je u dvorištu ispred kuće s osmijehom na licu, a u rukama je držao košaru prepunu naranči i limuna.

"Plodovi vrta rodnog doma mog! STOP GMO!" napisao je ponosno Tony.

"SvaKa čast", "Šta si sve pobrao", "Vau, ima li što ljepše i bolje", "Bravo, Tony", "Bravo, domaćine", "Samo prirodno i zdravo", samo su neki od komentara koji su se nizali.

Inače, nedavno je dao intervju za naš IN magazin i evo što nam je otkrio o životu izvan Zagreba, u Istri, gdje je našao svoj mir.

"Da, sve je puno smirenije, bez stresa! Jedino kad si na selu, zaželiš se već treći dan nekog sresti. Onda moraš sjesti u auto i otići do Rovinja. Onda budeš u Rovinju koji sat, kavica, ručkić, obiđeš roditelje pa se opet vratiš u mir", ispričao je.

A otkrio je i ode li koji put do brajde, ide li u polje, radi li nešto sa zemljom, oko zemlje?

''To me djed učio. S 13 godina već sam samostalno vozio traktor. On je bio tu iza mene, sjedio na prikolici, ali sam obrađivao polje. To su sve normalne situacije kod mene. Ali alergičan sam na travu i onda ne mogu baš kositi to", priznao je Tony.

