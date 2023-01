Tonči Huljić odao počast Massimu na poseban način: "Nevjerojatno je s obzirom na to što ga ja snašlo"

Tonči Huljić odao je počast Massimu Saviću na dočeku Nove godine u Zadru, gdje će prerano preminuli glazbenik biti ispraćen i na posljednji počinak.

Tonči Huljić i njegov bend Madre Badessa u novu su godinu uveli Zadrane, a naš poznati glazbenik nije propustio priliku da se prisjeti preminulog Massima Savića i oda mu počast.

"Ja i on smo otpjevali jedan duet, zove se Fuman. Nevjerojatno je s obzirom na to što ga ja snašlo da se ta pjesma tako zove. Otpjevat ću pjesmu i za njega i za sebe, i to nekim njegovim glasom", najavio je Tonči uoči nastupa za RTL te dodao da nakon veselog dočeka za tri dana mora doći na tužni Massimov sprovod.

Cijela estrada u nevjerici se oprostila od njega na društvenim mrežama, a Tonči Huljić otkrio je i jedan tužan detalj o Massimovu koncertu karijere.

"Previše dragih ljudi otišlo je iz naših života ove godine. Mislio sam da će pobijediti zlo koje ga je snašlo. Publika u zagrebačkoj Areni nije znala u kakvom stanju nastupa i da ga čeka medicinska skrb iza bine... Što više reći o njemu, a da ovaj detalj nije rekao? Pjesma mu je bila važnija i veća od života, a glas jači od smrti. Putuj, Massimo, a nas će tješiti uspomene. Duboka sućut Enici i Mirni", kazao je Tonči za Slobodnu Dalmaciju.

Tonči je posljednji pozdrav Massimu uputio i na svojem profilu na Instagramu.

Massimo Savić preminuo je u 61. godini nakon kratke i teške bolesti, a tužnu vijest objavila je njegova obitelj na Facebooku. Njegov posljednji ispraćaj bit će u utorak, 3. siječnja, u 11 sati na Gradskom groblju Zadar.

