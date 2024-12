Jakov iz ''U dobru i zlu'' o sebi otkrio iznenađujući detalj: ''Šivao sam glavu jedno 18 puta...''

Toma Medvešek odgovarao je na pitanja o sebi i glumi, evo što je otkrio.

Toma Medvešek naš je mladi glumac kojeg trenutno gledamo u seriji ''U dobru i zlu''.

U POP kvizu! Teena 385 odgovarao je na pitanja o sebi i karijeri, a evo što je sve otkrio.

Utjelovio je svojeglavog Jakova koji mnogima pred malim ekranima baš i nije drag, Tomu kod njegovog lika najviše nervira ovo:

''Promjene raspoloženja, to što je stalno u problemu, Toma to ne voli, ja to volim odmah riješit problem čim dođe, a Jakov se koprca, želi, ne razumijem ga baš totalno… Mislim da mi je najgore to što pet epizoda drži nešto za sebe.''

O ovakvoj karijeri nije sanjao.

''Nisam mislio da ću biti glumac, htio sam biti sportaš, kako je išao život sve više mi se to sviđalo i onda se nakon srednje škole dogodila tranzicija, skupio sam hrabrosti da upišem Akademiju i sve je krenulo kako treba'', rekao je.

Otkrio je i jedan detalj koji će mnoge šokirati.

''Bio sam na šivanju glave jedno 18 puta! Bio sam jako nestašan kao mali i nisam znao koristiti ruke kad sam padao…''

U videu je rekao da je slobodan, a čime ga može osvojiti djevojka te s kim bi od svjetski poznatih glumica volio dijeliti scenu pogledajte u nastavku.

