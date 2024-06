Tko je supruga novog trenera Hajduka? U braku su već 20 godina, a njezina sestra je poznata televizijska novinarka!

Gennaro Gattuso je od 2004. godine u braku s Monicom Romano, s kojom ima i dvoje djece, a supruga je imala veliki utjecaj na njegovu karijeru.

Hajduk ima novog trenera.

Bivši talijanski nogometaš Ivan Gennaro Gattuso potpisao je dvogodišnji ugovor s Bijelima, a službeno predstavljanje uslijedit će sljedećeg tjedna, odnosno na prvom danu priprema za novu sezonu, piše gol.hr.

S njim u Split stiže i njegova obitelj. Gattuso je od 2004. godine u braku je s Monicom Romano, koju je upoznao 1997. u Glasgowu, dok je igrao za Glasgow Rangerse. Zajedno imaju dvoje djece, kćer Gabrielu i sina Francesca, koji je krenuo očevim nogometnim stopama.

Upravo su djeca bili razlog zbog kojeg se Monica odlučila uplesti u suprugovu karijeru, na koju je imala veliki utjecaj.

Naime, Gattuso je 2012. godine bio na korak od potpisa za Boca Juniors, no supruga mu je to zabranila.

"Bio sam blizu odlaska tamo 2012. godine, no žena je glavna u našoj kući i ona me nije pustila. Naša su djeca tada bila jako mala, to nije bila dobra situacija za odlazak u Argentinu", rekao je Gattuso za argentinski Fox Sports.

Monica je inače Škotkinja talijanskog podrijetla, a njezin otac Mario Romano bio je čuveni glasgovški ugostitelj, koji je iza sebe ostavio bogatstvo procijenjeno na oko 4,7 milijuna eura kad je 2011. godine izgubio bitku s karcinomom, prenio je tad The Herald.

Monicina sestra Carla Romano poznata je televizijska novinarka s dugogodišnjoj karijerom na BBC-ju.

