Zbog nje se u 94. godini odlučio na peti brak: Tko je nova supruga medijskog mogula koji šokira ljubavnim životom?

Peta supruga Ruperta Murdocha ruska je znanstvenica Elena Žukova, koju mediji opisuju i kao ženu koja se nalazi u centru mreže moći koja obuhvaća svijet umjetnosti i ruske oligarhe.

Medijski mogul Rupert Murdoch oženio se peti put u 94. godini, na svečanosti u svome vinogradu u Kaliforniji.

Murdoch se oženio umirovljenom molekularnom biologinjom Elenom Žukovom (67) u subotu, nakon što su se u ožujku pojavila izvješća o tome da je par zaručen.

Na vjenčanim fotografijama koje su poslane medijima Murdoch se u crnom odijelu i kravati sa žutim uzorcima smiješi pored svoje nove supruge.

Murdoch i Žukova započeli su vezu prošlog ljeta, nedugo nakon što je on raskinuo zaruke s bivšom. Ona je javnosti poznata i kao majka rusko-američke kolekcionarke umjetnina Daše Žukove, bivše supruge ruskog oligarha Romana Abramoviča.

Britanski mediji Žukovu opisuju kao ženu koja se nalazi u centru mreže moći koja obuhvaća svijet umjetnosti i ruske oligarhe, a članica je i jedne od najutjecajnijih svjetskih dinastija koje se bave izgradnjom brodova.

Elena iza sebe ima brak s milijarderom Aleksandarom Žukovom, od kojeg se razvela kada je njihova kći Daša imala tri godine. Žukova je s kćeri napustila Sovjetski Savez 1991. i zaposlila se na Baylor College of Medicine u Houstonu iste godine. Preseljenje je trebalo biti privremeno, no ostale su tamo te je Elena nastavila dalje obrazovanje i posvetila se studiji o dijabetesu.

Kada je otišla u mirovinu, ostala je raditi kao profesorica molekularne biologije te je objavila nekoliko znanstvenih članaka. Osim Daše, Elena jedne prethodne veze ima i blizance iz čija imena nisu poznata medijima.

Murdocha i Žukovu navodno je upoznala njegova treća supruga Wendi Deng, piše Daily Mail.

Inače, medijski magnat porijeklom iz Australije, koji je prošle godine odstupio s pozicije predsjednika Foxa i News Corpa, već je bio oženjen četiri puta.

Njegove zaruke s bivšom policijskom kapelanicom Ann Lesley Smith otkazane su u travnju 2023. godine tek dva tjedna nakon što su najavljene.

2016. godine Murdoch je šokirao svijet time što se oženio bivšom manekenkom Jerry Hall, bivšom suprugom Micka Jaggera. Njihov brak potrajao je šest godina.

Murdochovo medijsko carstvo, koje je pokrenuo u Australiji 1950-ih, uključuje i kupnju News of The World i Suna 1969. godine, New York Posta, Wall Street Journala i TV kanala Fox News, koji je pokrenut 1996. godine.

Pogledaji ovo Celebrity Moćni milijarder za prsten šeste zaručnice itekako se isprsio, rusku znanstvenicu bilo je teško zadiviti dijamantom manjim od ovog!

Pogledaji ovo Celebrity Medijski mogul prije nekoliko mjeseci raskinuo je zaruke, a sada već ima novu partnericu koju je upoznao preko bivše supruge!

Pogledaji ovo Celebrity Slavni milijarder u 93. godini raskinuo zaruke sa ženom za koju je tvrdio da će mu biti zadnja, poznat je i razlog!

1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Celebrity Ronaldova Georgina svojim ponašanjem razbjesnila je javnost, evo što je radila dok je on plakao zbog poraza!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Zavirite u luksuznu vilu Marija Mandžukića, iznajmljuje je po paprenoj cijeni, a postoji i jedan uvjet