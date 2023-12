Tko je 24 godine mlađa djevojka legendarnog glumca? Ima pozamašan popis bivših, a svi je dobro znaju iz jednog spota!

Glumac Sean Penn u godinu dana viđen je s tri žene, a najnovije fotografije pokazuju da mu je posljednja srce osvojila poznata glumica i aktivistica s pozamašnim popisom bivših.

Glumac Sean Penn opet je postao tema showbiz svijeta prije nekoliko dana nakon što je viđen s Nathalie Kelley, australskom glumicom 24 godine mlađom od njega.

Novopečeni par primijećen je kako uživa na plaži u Miamiju, a s ovom ljepoticom viđen je samo nekoliko mjeseci nakon raskida od Olge Korotyayeve s kojom se viđao ovog ljeta.

Početkom ove godine bio je u društvu bivše supruge Leile George, u lipnju se na ulicama Italije ljubio s Olgom, a već sada na odmor je odveo novu ljepoticu koja je javnosti dobro poznata.

Pennova nova djevojka rođena je u Peruu i odrasla u Australiji od svoje treće godine, a najpoznatija je po ulogama u serijama i filmovima ''Brzi i žestoki: Tokyo Drift'', ''Body of Proof'', ''The Vampire Diaries'', ''Dynasty'', ''UnReal'' i ''The Baker And The Beauty''. Mnogima je njeno lice poznato i iz spota pjevača Brune Marsa za pjesmu ''Just The Way You Are''.

Prije nego je postala glumica, Nathalie je studirala i bavila se volontiranjem, no kad je s time prestala otkrila je da joj je sve izgubilo smisao.

''Bila sam studentica na sveučilišnom studiju društvenih znanosti i politike, smjer razvoj u trećem svijetu i radila sam kao volonter u centru grada s domorodačkom omladinom, a onda sam se preselila i izgubila sam svrhu života. Tada sam shvatila da zapravo želim biti glumica'', rekla je u jednom intervjuu.

Nathalie je izjavila i da je nakon jednog filma pala u depresiju jer uspjeh koji je tada proživljavala nije odgovarao onako kako se nadala da će izgledati.

Nekoliko uloga koje je glumila nisu joj se svidjele, a jedna od tih bila je i u seriji ''Dynasty'' jer je glumila jednu od glavnih osoba u industriji protiv koje se u stvarnom životu glumica žestoko protivi.

Naime, Nathalie je strastvena aktivistica i u svibnju 2020. obećala je da će provesti punih 12 mjeseci bez kupnje ili stiliziranja nove odjeće jer želi rasvijetliti utjecaj koji modna industrija ima na okoliš.

''Iako puno pričam o ljubavi prema zemlji, bila sam licemjerka kada su moda i odjeća u pitanju'', napisala je tada na Instagramu.

Da se bori za zaštitu okoliša pokazala je i ovog ljeta kad se pridružila prosvjednicima koji su upali na Burning Man festival koji se svake godine održava u pustinji i okuplja tisuće vozila i strojeva.

''Moramo zahtijevati da Burning Man i njegovi sudionici prestanu paliti propan i prirodni plin radi zabave, zabrane privatne zrakoplove, ograniče korištenje generatora na fosilna goriva i na kraju zabrane kamp prikolice'', izjavila je tada.

No, osim što medijske stupce puni ekološkim istupima, posebno je zanimljiv i njen ljubavni život. Glumica iza sebe ima pozamašan popis bivših partnera.

Njezin prvi poznati dečko bio je Jonathan Hartlen-Matthews s kojim je hodala od 2004. do 2005. godine.

Zatim je izlatila s američkim glazbenikom Dallasom Austinom od 2007. do 2013. godine.

Godine 2016. počela je hodati sa Zachom Roerigom, kolegom iz ''Vampirskih dnevnika'', no par se razišao 2017.

Već sljedeće godine 2018., Nathalie je zaprosila svog dečka Jordyja Burrowsa nakon samo nekoliko mjeseci, a onda su se vjenčali u Potts Pointu u Sydneyu kasnije iste godine. No, ljubavi je došao kraj i bez medijske pompe rastali su se u lipnju 2020.

Nathalie je konačno potvrdila svoj razvod u kolovozu 2021. kada je izašla u javnost s novim partnerom Andrèsom Alonsom.

Njezin posljednji dečko prije Seana bio je Zac Goldsmith.

Sean Penn sedmi je na popisu, a koliko dugo će ova nova ljubav trajati sve zanima.

Podsjetimo, Penn se tijekom života također nekoliko puta ženio, no svoju ljubav još nije našao.

Od 1985. do 1989. godine bio je u braku s Madonnom, a nakon nje se 1996. godine vjenčao s Robin Wright. Njihov brak trajao je do 2010. godine, a onda je treću sreću pokušao pronaći s Leilom 2020. godine.

U braku s Robin dobio je i dvoje djece, kći Dylan i sina Hoppera.

