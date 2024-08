Nikad sretniji Aflleck viđen u šetnji poslije rastave od Lopez, a evo tko je nova žena s kojom se već navodno viđa!

Ben Affleck navodno se već počeo viđati s drugom ženom, a ona je kći poznatog političara.

Jennifer Lopez nedavno je podnijela zahtjev za razvod braka, čime je potvrdila višemjesečna šuškanja o razlazu s Benom Affleckom. Usred tih vijesti glumac je viđen kako provodi vrijeme s 36-godišnjom Kick Kennedy. Brojni su pisali da je Kick misteriozna, ali o njoj se puno toga i zna.

Naime, Kick je kći poznatog političara Roberta F. Kennedyja Jr., a dobio ju je s prvom suprugom, Emily Ruth s kojom se razveo 1994. godine. Ima starijeg brata te troje mlađe polubraće i polusestru, uključujući bivšeg dečka Taylor Swift, Conora Kennedyja, piše People. Većinu života provela je u javnim nastupima s ocem.

Kick je diplomirala povijest na Sveučilištu Stanford, a sredinom 2010-ih htjela se okušati u glumi. Godine 2011. imala je nekoliko uloga, uključujući onu u sitcomu ''Curb Your Enthusiasm''.Ostvarila je manju ulogu u seriji ''The Newsroom'' i glumila samu sebe u hit tinejdžerskoj seriji ''Gossip Girl''. Godine 2014. stigla je i do dasaka Broadwaya glumeći u ''Antigoni''.

Druženje s Affleckom započelo je nedavno, a par navodno uživa u vremenu koje provode zajedno. Strani mediji pišu i da Affleck mudro šuti o njoj jer ne želi da na nju gledaju kao na ljubavnicu.

Ipak, nedavno se oglasila i predstavnica popularnog glumca te negirala brojne natpise o novoj ljubavi glumca.

''Nema istine u tome. Ne znam poznaju li se oni uopće'', rekla je za People.

