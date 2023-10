Svojim je ljubavnim skandalima sramotila kraljevsku obitelj, a imala je aferu i s poznatim pjevačem koji je sve detalje priznao supruzi!

Bivša supruga pjevača Eddieja Fishera Terry Richard otkrila je pikantne detalje njegove afere s princezom Margaret, sestrom pokojne kraljice Elizabete, a on ih je sam bez srama ispričao Terry.

Princeza Margaret navodno je imala "eksplozivan" seks sa svojim ljubavnikom Eddiejem Fisherom, rekla je to njegova bivša supruga s kojom je bio u braku samo godinu dana, Terry Richard.

Dok je Eddie bio poznat po svojim vezama s Debbie Reynolds, Elizabeth Taylor, Connie Stevens i Betty Lin, bio je upleten i u burnu aferu sa sestrom kraljice Elizabete dok je ona bila tajno zaručena za kapetana Petera Wooldridgea Townsenda.

Afera se dogodila 1953. godine, rekla je Fisherova četvrta žena Terry Richard. Otkrila je da Eddie nije javno govorio o Margaret jer ju je previše poštovao, ali joj je rekao da se s Margaret susreo mnogo puta tijekom njihova braka.

"Sjetio se vremena s Margaret s velikom ljubavlju, Eddie je bio oduševljen njome kad ju je prvi put vidio, rekao mi je da je sićušna s najljepšim prodornim plavim očima. Pjevao je 45 minuta na balu i usmjerio sve svoje ljubavne pjesme ravno na Margaret", rekla je Terry za Daily Mail u novom intervjuu.

Terry je dalje otkrila da je Margaret pozvala Eddieja u Clarence House nakon predstave.

''Moraš joj se diviti. Njezina majka i njezina sestra kraljica, bile su na događaju i ona je imala hrabrosti šapnuti Eddieju na uho i predložiti mu seks'', otkrila je.

''Eddie mi je rekao da je ona djevojka koja točno zna što želi, a u noći bala željela je njega.''

Terry je potom izrekla pikantne detalje strastvenog susreta Margaret i Eddieja, objasnivši da je kraljičina sestra nosila prozirni negliže s čipkastim ukrasima.

''Njihov seks bio je eksplozivan, priznao mi je to'', rekla je Terry za Daily Mail.

U tim trenucima Eddie je bio pod utjecajem lijekova protiv bolova, a poznato je da je tijekom života često posezao i za drogom.

''Margaret nije bila djevica. Bila je nesputana u krevetu. To je trajalo godinama i oboje su bili zadovoljni, više puta. Eddie mi je rekao da si savršeno pristaju.''

Inače, Margaret je uvijek bila ona nestašna sestra za kojom su ludjeli mnogi muškarci. Navodno joj se udvaralo čak trideset muškaraca, no niti jedan joj nije zapeo za oko kao potencijalni suprug. I to sve dok nije upoznala čovjeka od povjerenja njezinog oca, kapetana grupe Petera Townsenda. Upoznala ga je kada je imala samo 13 godina, a zaljubila se u njega 1947. godine tijekom turneje po Južnoj Africi.

Navodno se njih dvoje počelo viđati dok je Peter još bio u braku sa svojom prvom suprugom Cecil Rosemary Pratt, od koje se razveo 1952. godine i zaručio se s Margaret samo godinu dana kasnije.

O Margaretinim zarukama s Peterom pričala je cijela Velika Britanija i pratile su ih brojne kontroverze. Prije svega, Peter je bio 15 godina stariji od nje i imao je dvoje djece iz prvog braka, a u to vrijeme članovima kraljevske obitelji nije bilo dopušteno vjenčati se s osobama čiji su bivši supružnici još uvijek živi, prema arhaičnom pravilu kojeg se tada držala Engleska crkva.

Kao rezultat toga, Margaretine zaruke s Peterom bile su odgođene, a potom i potpuno prekinute. Nekoliko je čimbenika moglo pokrenuti ovaj raskid, ali u konačnici nije bilo načina da se Margaret uda za Petera i da ostane prihvaćena kao članica kraljevske obitelji ili Engleske crkve. Njezina sestra, kraljica Elizabeta i parlament istražili su niz načina na koji bi taj brak učinili izvedivim i valjanim, no Margaret i Peter prekinuli su i otišli svatko svojim putem.

Nakon toga, Margaret se družila s brojnim pripadnicima visokog engleskog društva, no nitko od njih joj nije bio zanimljiv i odbijala je udvarače. Sve dok nije upoznala fotografa Antonyja Armstronga Jonesa. On je osvojio njezino srce i njihovo je vjenčanje bila prva ceremonija kraljevskog vjenčanja koje se prenosila na televiziji, a on je bio jedan od prvih ljudi van kraljevske obitelji koji je tako postao njezin član. Margaret i Antony u početku su bili sretni i dobili su dvoje djece, no njihov je brak bio prepun komplikacija. Njemu je smetalo Margaretino pretjerano zabavljanje, dok su njegov pretjerani rad, izvanbračne veze i općenito ponašanje živcirali nju. Na kraju dana, istovremeno su bili previše slični i previše različiti da bi funkcionirali kao par.

Nakon njega, kratko je bila s vrtlarom Roddyjem Llewellynom, 25-godišnjakom kojeg je upoznala u Škotskoj. Ova vijest izazvala je bijes javnosti, ali ni njihova romansa nije predugo trajala.

Margaret je preminula 9. veljače 2002. u 72. godini života od posljedica moždanog udara.

