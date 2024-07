Kakav gaf u TV prijenosu! Nisu prepoznali muža Serene Williams, za sve je kriv kišobran!

Serena Williams bila je na otvaranju Olimpijskih igara u Parizu sa svojim suprugom i kćerkicom, no nisu ga baš svi prepoznali.

Jedna od najuspješnijih tenisačica svijeta Serena Williams imala je važnu ulogu na otvaranju Olimpijskih igara u Parizu, a prije ceremonije stigla je na crveni tepih pored Eiffelovog tornja.

Budući da je padala kiša, Serena je sa svojim suprugom stajala ispod kišobrana dok je trajao intervju, no čini se da ga nisu baš svi prepoznali.

Naime, komentatorica koja je pratila prijenos Alexisa Ohaniana nije prepoznala pa ga je nazvala držačem kišobrana.

''Serena izgleda apsolutno nevjerojatno. Ima i svog držača kišobrana iza sebe. To je ta razina kojoj težimo, da imamo pravog držača kišobrana iza sebe'', rekla je.

Can't get over the commentator referring to Alexis Ohanian as Serena Williams' personal umbrella holder; really don't think she was kidding too 😂 https://t.co/o7YTVsSzoL