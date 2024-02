Taylor Swift ispisala je povijest i postala prva osoba koja je osvojila 4 nagrade Grammy za najbolji album!

Pop zvijezda Taylor Swift osvojila je u nedjelju nagradu Grammy za album godine, i to po četvrti put, što predstavlja rekord u glazbenoj industriji.

Albumom ''Midnights'' Swift je po četvrti put osvojila Grammy za album godine i tako nadmašila legende Franka Sinatru, Paula Simona i Stevieja Wondera, koji su tu nagradu osvojili po tri puta.

Na dodjeli nagrade u Los Angelesu Swift je najavila da će u travnju objaviti novi album.

I niz drugih glavnih nagrada osvojile su pjevačice.

Pjesmom godine proglašena je balada "What Was I Made For?", napisana za film "Barbie", koju izvodi Billie Eilish.

Miley Cyrus osvojila je, pak, Grammy za snimku godine za pjesmu "Flowers", dok je najboljom novom izvođačicom proglašena r&b i pop pjevačica Victoria Monet.

Nagrade Grammy dodijeljene su u više od 90 kategorija, a pobjednike su izabrali glazbenici, producenti, inženjeri i drugi koji čine Recording Academy.

