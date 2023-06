Tatjana Jurić progovorila o operaciji na koju se odlučila kad bolove više nije mogla trpjeti: ''Tad sam trznula, ali mlad si, misliš proći će...''

Posljednja gošća ovogodišnje sezone emisije ''Zdravlje na kvadrat'' je voditeljica Tatjana Jurić koja je otkrila kako se osjeća nakon operacije hernije diska o kojoj je otvoreno govorila na društvenim mrežama.

Emisija ''Zdravlje na kvadrat'' došla je kraju, a zadnja gošća bila je voditeljica Tatjana Jurić koja je s Daliborom Bosančićem pričala o operaciji hernije diska i oporavku.

Tatjana kao posebna gošća ovog se puta u emisiji pojavila u drugoj ulozi, a prošle je sezone umjesto Dalibora ona vodila ''Zdravlje na kvadrat''.

Sada i ona i Dalibor priznaju da je čudno zamijeniti uloge, a zbog problema sa svojom kralježnicom, Tatjana je i napustila ovu voditeljsku ulogu.

''Jedva smo tu sezonu priveli kraju i to je razlog zašto sam i popustila taj poslovni tempo, ali evo, lijepo mi je biti ovdje među starom ekipom, vidjeti tehničku ekipu i vidjeti naravno tebe. I odmah moram reći špotat će me doktor, mi s diskus hernijom, nekadašnjom, ovako ne bismo trebali sjediti, nema križanja nogu, ali sad za potrebe boljeg kadra, ipak smo se tako malo organizirali'', priznala je Tatjana.

Otkrila je potom kad su krenuli problemi s hernijom diska i što je bio uzrok zbog čega se već godinama borila s bolovima.

''Ja svoje odrasle godine ne pamtim bez križobolje, bez problema i bolova u desnoj nozi, od pada na ledu, poledica je vani bila. Bila sam četvrti razred srednje škole. Jednostavno sam se poskliznula, ali nisam pala do kraja nego me je prijatelj ulovio, i tu sam trznula jako. Osjetila sam oštru, oštru bol duž čitave noge. Međutim, to je bilo to. Ne znaš o čemu je riječ, misliš nešto se dogodilo, bilo pa prošlo i bilo je dobro nekoliko mjeseci. Sjećam se da sam doma spremala ispite, četvrti razred srednje i samo sam ustala od stola. Kako sam ustala, tako sam i ostala. I lako je dok si ostao i ne možeš se izravnati, u toj fazi još ne boli. Međutim kako sam se pokušavala ispraviti, kako je to išlo u progresiju, tako sam ja već u svojoj 18. godini bila u velikim problemima s diskus hernijom. Prošle godine je uz tu diskus herniju nastupila i stenoza kralježničkog kanala, tu su svi ti živci. Da ne kukam previše, ali to su uistinu zastrašujući bolovi. Ja nisam rodila, ali kažu da nakon porođajnih muka bolovi koje ti donese diskus hernija su najjači bolovi. To su bili strašni bolovi'', rekla je.

No onda je došla do granice i rekla ''dosta je''.

''Granica je bila kada sam na Rebru dobila epiduralnu injekciju protiv bolova i tek kad sam otišla na more misleći sad ću trenirati, sad ću usporiti tempo. Kad je moja obitelj počela dolaziti, a moji svi žive izvan Hrvatske, i kad sam po njihovim reakcijama vidjela koliko imaju upitnika iznad glave, i kad su ti bolovi krenuli intenzivno, onda sam zaključila da je vrijeme. Jedan čisti rez, pod nož, i u roku nekoliko tjedana bila sam na stolu. Na poslu su me zafrkavali jer sam im poslala poruku, pozdrav od mene ja bila na operaciji, sve je okej. I onda, ''Šta bi? Otišla si na more, kako sad operacija?'' govori.

Obzirom na ovakvu vrstu operacije, Tatjana govori da se itekako bojala, ali osjećaj poslije operacije odnio je sav strah.

''Bila sam u grču, da strah je bio. Sjećam se da nisam htjela totalnu anesteziju, nego sam htjela biti svjesna, jer ja ću tu kao nešto imati pod kontrolom. Anesteziologinja mi je rekla: ''Tatjana ništa se ti ne brini, to ti je tako jedna fina anestezija''. Ušla sam u polikliniku sfrkana od bolova, gotovo nepokretna. Ne pretjerujem kad kažem. Sutradan sam se probudila. Došli su u vizitu i rekli: ''Tatjana stani na svoje noge i izravnaj se.'' Ja onako bojažljivo, ne bih se baš izravnala, to mi mjesecima izaziva goleme bolove, međutim odjedanput se izravnaš i ništa te ne boli, ali ništa te ne boli, kao rukom odneseno.”

Poslije operacije, slijedila je duga fizikalna terapija.

''Bilo je strogo mirovanje tri tjedna, ležanje. Ručak je bio stojećki. Tu te odjedanput nestak boli prevari. Kad ti dolaze svi u posjetu onda ti sjedneš s njima za stol i uživaš malo. Kao smiješ sjediti jedno desetak minuta, nekad pola sata i onda kad te krene taj živac zafrkavati, i tu sam se prepala. I baš zato bila sam koncentrirana i bila sam stroga prema sebi na rehabilitaciji'', rekla je.

Od operacije je prošlo šest mjeseci, a sada se, kaže, osjeća odlično.

''Tu i tamo nekad na promjenu vremena, ali kad znaš kako boli ovo je sad zanemarivo. Sad mogu početi vježbati nakon šest mjeseci.''

Dobra joj je vijest bila što odsad može i u teretanu.

''Mogu pod strogim nadzorom, a preporuka je kretanje i aktivnosti i jačanje mišića.''

Za kraj, obzirom na puno obaveza u poslovnom svijetu, ali i stresa u privatnom, lijepa voditeljica otkrila je pronalazi li svoj mir i gdje.

''Ne znam! To ti dođe s godinama i iskustvom. Ja volim kad mi nije dobro volim se zabiti sama sa sobom i to uvijek kažem da mi ta tišina uvijek bude jako glasna. I do god ti je tišina glasna znači da moraš riješiti nešto sam sa sobom. Na kraju krajeva ako želiš napraviti poveznicu s kralježnicom i problemima koje sam ja imala i određenog mentalnog zdravlja, i onoga što mi nosimo unutra, tu ima ista puno poveznica. Mislim da ti je rad na sebi najbitniji'', zaključila je.

